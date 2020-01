Tämä tiedetään Iranin epätavallisesta lentoturmasta

Ukrainan valtakunnansyyttäjä aloittaa rikostutkinnan Iranissa keskiviikkona pudonneen matkustajakoneen turmasta. Presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoo asiasta tiedotteessaan. Zelenskyin mukaan asiaa selvittämään perustetaan myös turvallisuus- ja ilmailuviranomaisista koostuva tutkintakomissio.

– Kaikki mahdolliset versiot on tutkittava. Koko siviililentokaluston lentokelpoisuus on tutkittava riippumatta Iranin katastrofin syistä, Zelenskyi sanoo.

Hänen mukaansa turman syytä ei tulisi spekuloida ennen kuin virallista tietoa saadaan.

Teheranista Kiovaan matkalla ollut Ukraine International Airlinesin Boeing 737 -kone putosi pian lentoonlähdön jälkeen. Kaikki koneen 176 matkustajaa ja miehistön jäsentä saivat surmansa. Iran oli ampunut muutamaa tuntia aikaisemmin ohjuksia amerikkalaisjoukkojen Irakissa käyttämiin tukikohtiin.

Lentoyhtiön mukaan vuonna 2016 valmistunut kone oli toimitettu uutena. Avoimista lähteistä saatavilla olevien lentotietojen perusteella kone kiipesi kohti lentokorkeutta täysin normaalisti. Kaikki sen lähettämä data kuitenkin katosi yllättäen noin 2,4 kilometrin korkeudessa. Miehistö ei myöskään ehtinyt lähettää minkäänlaista hätäviestiä. Verkossa kiertävillä vahvistamattomilla videoilla taivaalla näkyy liekehtiväksi turmakoneeksi väitetty kappale.

Muun muassa lentoliikenteen seuraamisesta vastaava BBC:n kirjeenvaihtaja Tom Burridge kuvaa tapausta ”epätavalliseksi”. Hänen mukaansa tiedot viittaavat jonkinlaiseen katastrofaaliseen tapahtumaan koneessa.

– Väitteet moottoriviasta vaikuttavat ennenaikaisilta, hän tviittaa.

Ukrainan Iranin-suurlähetystö julkaisi pian turman jälkeen kannanoton, jossa suljettiin pois terrori-isku tai ohjus ja kerrottiin ensitietojen viittaavan tekniseen vikaan. Tiedote kuitenkin poistettiin myöhemmin lähetystön sivuilta. Sittemmin lähetystö on julkaissut uuden kannanoton, jossa aiempaa lausuntoa kuvataan epäviralliseksi. Uuden tiedotteen mukaan turman syytä selvitetään.

Kansainvälisten sääntöjen mukaan tutkinnasta vastaavat turmamaa Iran, lentoyhtiön kotimaa Ukraina sekä koneen valmistusmaa Yhdysvallat. Iranin on toimitettava alustava raportti turmasta 30 päivän kuluessa. CNN:n mukaan Iran on jo ilmoittanut, ettei se luovuta turmakoneen mustia laatikoita amerikkalaisille ja Boeingille.

The data shows the aircraft’s climb after take off was normal. At nearly 8000 feet the plane’s data suddenly disappears. This is unusual and suggests some type of catastrophic incident on the plane. Not clear what caused that incident. Claims of engine failure feel premature. https://t.co/k3Li8h05iK

— Tom Burridge (@TomBurridgebbc) January 8, 2020