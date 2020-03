Tämä tekee koronasta pirullisen ”välimaaston taudin”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tutkija Tuomas Aivelon mukaan oikeaa torjuntatapaa on vaikea päättää.

Nyt pitäisi etsiä ratkaisut sille, miten koronavirustilanteesta päästään eteenpäin. Se ei kuitenkaan ole helppoa, koska emme tiedä, mitä pitäisi tehdä. Näin arvioi Helsingin yliopiston ekologian ja evoluutiobiologian tutkijatohtori Tuomas Aivelo. Hän avaa Tiede-lehden blogissaan, miksi koronavirus on niin hankala tapaus.

– Koronavirus on välimaaston taudinaiheuttaja. Tartuntatauteja vastaan on olemassa oikeastaan laajasti ottaen kaksi erilaista lähestymistapaa: taudin leviämisen estäminen ja taudin leviämisen hidastaminen, eikä koronaviruksen kohdalla oikein osata päättää kumpi on oikea tapa, Aivelo kirjoittaa.

Varsin tappavien, mutta hitaasti leviävien tautien, kuten esimerkiksi SARS:n kohdalla, käytettäisiin Tuomas Aivelon mukaan nopeita keinoja taudin pysäyttämiseksi. Jos taas kyse olisi nopeasti leviävästä, mutta ei kovin tappavasta sairaudesta, kuten sikainfluenssasta, tehtäisiin hänen mukaansa paikallisia toimia, joilla pyrittäisiin hidastamaan leviämistä paikallisesti, jotta rokotevalmistukselle jää aikaa ja terveydenhoidon ylikuormitus vältetään.

– Koronavirus on epämiellyttävässä välimaastossa. Sen tappavuusarviot liikkuvat 0,05 – 1,4 prosentin välillä ja se leviää melko tehokkaasti: ei niin hyvin kuin influenssa, mutta se leviää myös oireettomilta ihmisiltä toisin kuin sars. Lisäksi tiedämme, että joissain maissa, kuten Taiwan, Etelä-Korea ja Singapore, koronaviruksen leviäminen on tehokkaasti rajoitettu (ainakin toistaiseksi) ja Kiinassa viruksen leviäminen on tietääksemme kokonaan pysäytetty, Tuomas Aivelo sanoo.

Tämä epämiellyttävä välimaasto selittää hänen mukaansa myös sitä, miksi eri maissa on ryhdytty niin erilaisiin toimiin. Siinä missä muun muassa edellä mainituissa Aasian maissa on tehty varsin kovia yksilönvapauksiin kajoaviakin toimia, on esimerkiksi Ruotsissa, Hollannissa ja Suomessakin korostettu, ettei viruksen leviämistä voi estää.

Tuomas Aivelo huomauttaa, että emme myöskään tiedä miten hyvin eri rajoitustoimenpiteet toimivat.

– Esimerkiksi Suomessa rajoitustoimet ovat merkittäviä ja vaikuttavat rajummilta kuin mitä terveysviranomaisten puheet taudin leviämisestä ovat. Voi olla, että uloslausuttu toimintasuunnitelma saattaa olla hyvinkin erilainen kuin toteutunut lopputulos.

Suomen tilanne näyttää tutkijan mukaan kuitenkin joka tapauksessa tasaantuneen. Jollei taudin leviäminen Suomen toimilla pysähdy, hidastuu se Aivelon mukaan ainakin merkittävästi.