Tämä talo oli ISIS:n al-Baghdadin piilopaikka

ISIS:n johtaja Abu Bakr al-Baghdadi kuoli viikonvaihteessa amerikkalaisten Delta Forcen sotilaiden iskussa. USA:n puolustusministeriö julkisti salaisuusluokituksesta vapautettua kuvamateriaalia tapahtuneesta myöhään yöllä.

Video- ja valokuvissa näkyy al-Baghdadin salainen asumus Syyrian Idlibin maakunnassa.

Toisesta suunnasta otetulla videolla näkyvät kohdetta lähestyvät sotilaiden hahmot. Heitä kerrotaan tulitetun kahdesta suunnasta rakennuksen alueelta.

Julkistetussa materiaalissa oli myös ilmakuva rakennuksen tuhoutumisesta.

