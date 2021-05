Tämä sivusto tunnistaa kasvosi kaikkialta, ja siitä seuraa ongelmia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

PimEyes-sivuston mukaan palvelua voi käyttää identiteettivarkailta suojautumiseen.

Asiantuntijat ovat varoittaneet jo pitkään kasvojentunnistusteknologian luomista riskeistä yksityisyydensuojalle. Yhdysvalloissa viranomaiset ovat käyttäneet Clearview AI -yhtiön teknologiaa, jonka tietokanta pohjautuu muun muassa sosiaalisesta mediasta poimittuihin kuviin.

CNN:n mukaan uusi PimEyes-hakukone on avannut teknologian kaikkien saataville. Palvelu tunnistaa sinne ladatun kuvan ja kertoo, missä kaikissa yhteyksissä kyseinen kasvo on eri verkkosivuilla. Haku on hyvin kattava. Mukana voi olla loma- ja hääkuvia, mutta myös aikuisviihdettä esimerkiksi kuvamanipulaation tai ”kostopornon” kautta.

Yhtiön mukaan uudella tekoälyyn pohjautuvalla koneoppimisella voi suojautua identiteettivarkailta ja muilta huijareilta, jotka käyttävät kuvia ilman lupaa.

Arvostelijoiden mukaan sama teknologia mahdollistaa myös häirinnän ja aiempaa laajemman tietojenkalastelun. Henkilön identiteetti voidaan tunnistaa esimerkiksi kadulla otetun kännykkäkuvan perusteella.

PimEyes paljastaa osan kuvista ilmaiseksi, mutta tarjoaa koko tietokantansa ja kyseisten sivujen osoitteet vasta 30–300 dollarin kuukausihintaan. Yhtiö tarjoaa 80 dollaria kuukaudessa maksaville mahdollisuuden estää omien kuvien näkyminen palvelussa.