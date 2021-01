Tämä selittää lumikinosten timanttimeren

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Voimakas säteilyjäähtyminen muodostaa auringossa kimaltelevia jääkiteitä.

Ilmatieteen laitos toteaa maan muuttuneen kireiden pakkasten myötä monin paikoin ”timanttimereksi”.

Ilmiön taustalla on jääkiteiden muodostuminen.

– Selkeinä öinä syvemmältä (lämpimämmästä) lumikerroksesta haihtuva kosteus jäätyy välittömästi pintaan päästyään pinnan voimakkaan säteilyjäähtymisen myötä. Muodostuu jääkiteitä, jotka kimaltelevat auringossa, Ilmatieteen laitos kirjoittaa Twitterissä.

Kylmä ilma on valunut viime päivinä pohjoisesta maan keski- ja eteläosiin. Forecan mukaan ”sää on sekaisin”, sillä etelässä on mitattu -30 astetta, mutta pohjoisessa Lapissa jopa plusasteita.

Lapissa lämpötilat ovat nousseet lähes 40 astetta muutamassa päivässä. Lauantaina etelässä ja idässä pakkasta voi olla yhä 15–20 astetta.

– Sunnuntaina etelässä ja idässä lauhtuu. Pilvisyys on runsasta, mikä pitää pakkaslukemia monin paikoin 4–9 asteessa, mutta yli kymmenen asteen pakkasta pääsee esiintymään selkeämmillä seuduilla, Forecan meteorologi Jenna Salminen toteaa.

