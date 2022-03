”Tämä sattuu Vladimir Putinin kavereihin enemmän kuin mikään”

Kansainvälisen Magnitski-kampanjan vetäjä ja Kremlin arvostelijana tunnettu Bill Browder arvioi Venäjää vastaan kohdistettujen laajojen pakotteiden iskevän merkittävästi maan eliitin arkeen.

Suuri määrä yrityksiä on ilmoittanut lopettavansa kaiken toiminnan Venäjällä vastalauseena Ukrainan sodalle. Muotibrändeistä näihin lukeutuvat muun muassa Hermès, Chanel ja Gucci.

– Tämä sattuu [Vladimir] Putinin kätyreihin enemmän kuin mikään muu. Moskovasta ei saa enää luksustuotteita, eikä yksityiskoneella voi lentää Eurooppaan, Bill Browder tviittaa.

Hänen mukaansa varsinaista vallankaappausta on turha odottaa lähiaikoina.

– Oligarkit ovat liian peloissaan haastaakseen Putinia suoraan, mutta heidän elämäntapansa on pilalla, Browder jatkaa.

This hits Putin’s cronies more than almost anything. No more luxury goods in Moscow and no way to fly their private jets to Europe. The oligarchs may be too scared to take Putin on, but their lifestyles have been ruined https://t.co/N62EuAcAfP

— Bill Browder (@Billbrowder) March 6, 2022