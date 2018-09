Tämä Saksan risteilijä tuhottiin vuonna 1946 ydinaseilla

Yhdysvaltain laivasto poistaa parhaillaan öljyä natsi-Saksan rakennuttamasta Prinz Eugen -risteilijästä, joka on maannut Tyynenmeren pohjassa 72 vuotta.

Raskas risteilijä Prinz Eugen jäi toisen maailmansodan jälkeen sotasaaliiksi Yhdysvalloille. Alus siirrettiin vuonna 1946 Bikinin atollin lähettyville, jossa se ja noin 80 muuta sota-alusta altistettiin usealle ydinräjäytykselle. Tarkoituksena oli testata alusten kestävyyttä ydinhyökkäyksessä.

”Haamulaivastoon” kuului Popular Mechanicsin mukaan myös muita suuria sota-aluksia, muun muassa amerikkalainen tukialus Saratoga ja Japanilta sotasaaliiksi saatu taistelulaiva Nagato.

Prinz Eugen selvisi kahdesta ydinräjäytyksellä pienin vaurioin, sillä vain yksi sen mastoista hajosi. Alus oli testien jälkeen kuitenkin erittäin radioaktiivinen.

Yhdysvaltain laivasto hinasi Prinz Eugenin Kwajaleinin atollin luokse, jonne se myös upposi puoli vuotta myöhemmin. Alus on maannut yli puoli vuosisataa ylösalaisin Enubujin saaren matalikossa, potkurit juuri ja juuri veden yläpuolella.

Yhdysvaltain armeija varoitti jo 1970-luvulla, että aluksesta saattaisi karata ympäristöä uhkaavia öljypäästöjä. Tyynenmeren myrskyjen pelättiin vaurioittavan vanhan saksalaisaluksen runkoa.

Yhdysvaltain armeija, laivasto ja Mikronesia ovat nyt vihdoin aloittaneet öljynpoiston. Prinz Eugen oli testihetkellä täydessä polttoainelastissa, sillä ydinaseiden vaikutusta haluttiin testata taistelukunnossa oleviin aluksiin. Laivaston arvioiden mukaan polttoainetta on edelleen jäljellä 250 000–700 000 tonnia.

Projektissa käytetään norjalaisyhtiön kehittämää tekniikkaa, jolla runkoon saadaan leikattua magneettien avulla tarvittavan kokoinen aukko. Laivaston mukaan öljy saadaan pumpattua kokonaan pois lokakuun loppuun mennessä.

The U.S. Nuked This Warship (Twice) in 1946. Now America Is Trying To Save Its Oil Before It's Too Late.https://t.co/MeYWUSQbke pic.twitter.com/lmKYwHbf60

— Popular Mechanics (@PopMech) September 17, 2018