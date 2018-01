Tämä ryhmä metsästää pakenevia ISIS-jihadisteja WhatsAppilla

Vapaan Syyrian joukot jakavat WhatsAppissa valokuvia, jotka ihmisoikeusjärjestö tutkii.

Syyrialainen ihmisoikeusjärjestö Sound and Picture jäljittää pakenevia Isis-jihadisteja yhdessä Vapaan Syyrian armeijan (Free Syrian Army) kanssa, kertoo uutissivusto CBC News.

Kun Yhdysvaltain tukemat joukot ajoivat viime vuoden kesä- ja lokakuun välillä Isisin pois Syyrian Raqqasta, monet jihadistit pakenivat Aleppoon ja rajan yli Turkkiin.

Muun muassa Turkin tukemat Vapaan Syyrian armeijan joukot perustivat tämän seurauksena Pohjois-Syyriaan teille kulunvalvontapisteitä. Samalla vartijat loivat Sound and Picturen kanssa keskusteluryhmän pikaviestinpalvelu WhatsAppiin.

– Heidän piti tietää, kuka on Isisin jäsen ja kuka siviili, sanoo Sound and Picturen toimitusjohtaja Mohammad Kheder.

Vartijat kirjaavat kulunvalvontapisteille saapuvien ihmisten nimet ja ottavat heistä kuvan, joka jaetaan WhatsApp-ryhmässä.

Khederin mukaan hänen organisaationsa selvittää tämän jälkeen henkilöiden taustat ja tunnistamisen. Verkostolla on useita jäseniä eri puolilla Syyriaa.

Kheder perusti Sound and Picture -järjestönsä tammikuussa 2015. Järjestö dokumentoi Isisin ja muiden ääriryhmien tekemiä ihmisoikeusrikoksia.

Järjestö on kasvanut hiljalleen suuremmaksi, ja tällä hetkellä sen 75-jäseninen verkosto kattaa Raqqan, Deir ez-Zorin, Hasakan ja Aleppon alueet sekä Homsin kaupungin.

– Meidän täytyy olla täysin varmoja ennen kuin sanomme mitään, Kheder kertoo.

Hänen mukaansa henkilöiden tunnistaminen tehdään erittäin huolellisesti käyttämällä useita eri lähteitä verkostossa.

Khederin mukaan hänen organisaationsa on tunnistanut satoja jihadisteja. Suurin osa heistä on paikallisia, mutta joukossa on myös egyptiläisiä, marokkolaisia, saudiarabialaisia, tunisialaisia ja ranskalaisia.

Kiinniotettujen jihadistien kohtalosta ei ole tarkempaa tietoa. Tilanne Pohjois-Syyriassa on sekava. Alueella toimii Syyrian Vapaan armeijan ryhmiä, kansainvälisen liittouman tukemat SDF-joukot ja Turkin tukemia kapinallisryhmiä.