Tämä ryhmä lupaa miljoonia rokotteita jo syyskuuksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Oxfordin yliopiston tutkijoiden koronavirusrokotteen tehosta on lupaavia viitteitä.

Oxfordin yliopiston Jenner-instituutin kehittämää koronavirusrokotetta pidetään tällä hetkellä ehkä lupaavimpana kymmenistä meneillään olevista rokotehankkeista.

Suurin osa muista tutkijaryhmistä on joutunut aloittamaan kokeensa muutamalla sadalla vapaaehtoisella. Jenner-instituutti osoitti jo viime vuonna, että toista koronavirusta vastaan suunniteltu rokote oli turvallinen ihmiskokeissa.

The New York Timesin mukaan Oxfordin rokotetestit laajennetaan toukokuun loppuun mennessä 6000 henkilön koeryhmään. Laajemman testin toivotaan antavan lisätietoja rokotteen turvallisuudesta ja tehosta SARS-CoV-2-infektioiden estämisessä.

Parhaassa tapauksessa koronavirusrokotetta olisi saatavilla jo huomattavasti aiemmin arvioitua nopeammin. Jos tehosta saadaan viitteitä ja lupaprosessit etenevät toivotulla vauhdilla, voitaisiin rokotetta valmistaa syyskuuhun mennessä useita miljoonia annoksia.

Rokotetta kokeiltiin maaliskuussa Yhdysvaltain kansallisen terveysinstituutin laboratoriossa kuuteen reesusapinaan.

Apinat altistettiin yhden rokoteannoksen jälkeen suurille määrille viruspartikkeleita. Vastaavan altistuksen oli havaittu sairastuttavan muita laboratorion reesusapinoita.

Tutkija Vincent Munsterin mukaan rokotetut apinat olivat täysin terveitä vielä 28 päivän päästä. Eläinkokeiden tarkempia tietoja on määrä julkistaa ensi viikolla.

– Reesusapinat ovat hyvin läheistä sukua ihmisille, Munster sanoo.

Myös kiinalainen SinoVac-yhtiö kertoo aloittaneensa rokotekokeet 144 henkilön ryhmällä reesusapinoille tehtyjen testien jälkeen.

Bill and Melinda Gates -säätiön rokoteasiantuntija Emilio Eminin mukaan kliiniset kokeet ovat edenneet äärimmäisen nopeasti. Hänen mukaansa on myönteistä, että lupaavia hankkeita on useita. Osa rokotteista voi toimia paremmin eri ikäisillä ihmisillä tai osoittautua halvemmaksi tuottaa. Näin myös vältetään mahdolliset tuotannolliset pullonkaulat ja viivästykset valtavan kysynnän vuoksi.

Professori Adrian Hillin mukaan pandemiatilanteessa rokotekehitys ei jää ainakaan rahoituksesta kiinni.

– On harvinaista, että koko maailmasta satelee kysymyksiä siitä, että kuinka voimme auttaa ja haluatteko lisää rahaa. Rokotteet ovat hyviä pandemioiden kannalta ja pandemiat rokotteiden kannalta, Hill pohtii.