Tämä puhuttaa: Voiko olla, että minulla jo oli se?

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on luvannut tiedottaa huhtikuun loppuun mennessä ensimmäisiä tuloksia vasta-ainetutkimuksestaan. Siinä on tutkittu koronavirustartunnan saaneiden osuutta väestössä.

Päätarkoituksena on selvittää, miten monella ja missä ikäryhmissä on muodostunut vasta-aineita, paljonko ja miten pitkään ne ehkä säilyvät.

Maailmalla vastaavat tutkimukset ovat herättäneet huomiota, kun vasta-aineita on löydetty tai oireettomiksi paljastunut jopa 25-80 kertaa useampia kuin oireellisilta taudin sairastaneilta. Toisaalta on saatu myös päinvastaisia tuloksia, esimerkiksi Kiinasta.

New York Times kertoo amerikkalaisten pohtivan laajalti kysymystä ”oliko minulla jo se?”.

Moni muistelee talven ja alkuvuoden rankkoja ja erikoisia flunssiaan ja lääkärit ovat katselleet uudestaan selittämättä jääneiden tapausten tietoja. Myös mahdollisesti väärin diagnosoituja kuolemia tarkastellaan.

Yksi erikoisista tapauksissa koettiin tammikuussa Chicagossa, kun asuinkäytössä olevan pilvenpiirtäjän osassa lähes 30 ihmistä kärsi kuivasta kovasta yskästä ja kuumeesta sekä taudin jälkeisestä voimattomuudesta.

– Olen alkanut ajatella että se oli koronavirus. Minulla saattoi olla se, mutta en voi olla varma. Olen epävarmuuden tilassa, 63-vuotias Julie Parks sanoo.

USA:ssa on nyt varmistettu, että jo 6. helmikuuta kuolemantapaus Kaliforniassa johtui koronasta. Tieto on muuttanut käsitystä viruksesta; sen uskotaan piileskelleen suurkaupungeissa jo tammikuussa. Aiemmin ensimmäisen kuoleman uskottiin tapahtuneen hoitokodissa Washingtonin osavaltiossa helmikuun lopussa.

Illinoisissa Brian Gustafson on vakuuttunut sairastaneensa viruksen tammikuussa. Hän oli erittäin väsynyt ja kuumeinen niin, ettei pystynyt aina kävelemään kylpyhuoneeseen asti. Gustafson on itse kuolinsyyntutkija ja sairaanhoitaja. Hän uskoo koronan jääneen maassa huomiotta viikkokausien ajan.

Jos immuniteetin olisikin saanut, ei tiedetä, kauanko se kestää.

– Kaikki haluavat epätoivoisesti olla immuuneja tälle. He kohdistavat toiveensa dataan, University of Californian terveystieteen apulaisprofessori Andrew Noymer sanoo.

