”Tämä päivä symboloi vastarintaa Euroopan viimeistä diktaattoria vastaan”

Valko-Venäjän oppositio juhlistaa tänään torstaina Vapauden päivää.

– Valko-Venäjä julistautui ensimmäinen kerran itsenäiseksi 25. maaliskuuta 1918. Tästä päivästä tuli Valko-Venäjän vastarinnan symboli Aljaksandr Lukashenkan hallintoa, ”Euroopan viimeistä diktaattoria” vastaan. Hän ollut vallassa 27 vuotta, toteaa Valko-Venäjän oppositiojohtaja Svjatlana Tsihanouskajan neuvonantaja Franak Viačorka Twitterissä.

Viačorkan mukaan maaliskuun 25. päivä aloittaa Valko-Venäjän poliittisen kevään tänä vuonna.

– Me jatkamme taisteluamme, kunnes kaikki viattomat on vapautettu, väkivalta lopetettu, laillisuusperiaate palautettu, vaalit pidetty ja kunnes kaikki valkovenäläiset ovat todella vapaita ja itsenäisiä, hän tviittaa.

Liettuassa maanpaossa elävä oppositiojohtaja Tsihanouskaja kehottaa valkovenäläisiä lähtemään kaduille ja aloittamaan uudestaan suuret mielenosoitukset, jotka pyyhkivät maan yli viime syksynä.

– Tiedän, että ihmiset eivät anna periksi. Heillä on sisäänrakennettu tarve osoittaa mieltään, koske he haluavat rakentaa uuden maan. He haluavat uudet vaalit, Tsihanouskaja sanoo npr.org-uutissivustolle.

– Tämä on toisen mielenosoitusaallon alku.

Lukashenka voitti viime kesänä vilpilliset presidentinvaalit. Valkovenäläiset lähtivät tämän seurauksena joukoittain kaduille. Rauhanomaiset mielenosoitukset kuitenkin laantuivat syksyn mittaan. Poliisi käytti raakaa voimaa ja väkivaltaa mielenosoittajia vastaan. Mielenosoitukset ovat olleet talvella pienempiä.

Hiljattain kerrottiin, että yli 400 ihmistä on saanut tuomion osallistumisesta Lukashenkan vastaisiin mielenosoituksiin. Satoja ihmisiä syytetään osallistumisesta laittomiin joukkotapahtumiin. Syytettyinä on oppositioaktivisteja, mielenosoittajia ja toimittajia.

Tsihanouskaja uskoo, että uusien mielenosoitusten ja länsimaiden diplomaattisen painostuksen yhdistelmä pakottaa Lukashenkan hyväksymään rauhanomaisen, poliittisen siirtymän ja uudet, vapaat vaalit.

Tsihanouskaja on matkustanut ympäri Eurooppaa ja kerännyt tukea eurooppalaisilta johtajilta pyrkimyksilleen.

Nyt hän tavoittelee tapaamista Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin kanssa Washingtonissa.

– Yhdysvaltojen, joka on yksi maailman vanhimmista demokratioista, pitäisi tukea ihmisoikeuksien, vapaiden vaalien ja kokoontumisvapauden arvoja, Tsihanouskaja sanoo.

– Nämä asiat on riistetty kokonaan valkovenäläisiltä.

March 25 will be the beginning of the political spring in Belarus this year. We will continue our struggle until all innocents are released, violence is stopped, the rule of law is restored, elections are held, and Belarus becomes truly free and independent. pic.twitter.com/f2oj7wejii

— Franak Viačorka (@franakviacorka) March 24, 2021