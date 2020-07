”Tämä osoittaa ylimielisyyttä kansaa kohtaan”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusedustajan mukaan keskustelua elpymispaketista ei tule odottaa syksyyn.

Kokoomuksen kansanedustaja Pia Kauman mukaan EU:n elpymisrahastokeskusteluiden lykkääminen osoittaa ylimielisyyttä kansaa kohtaan.

– Oma mielipiteeni on se, että eduskunnan pitäisi käydä tämä keskustelu pikimmiten, Pia Kauma toteaa Facebookissa julkaisemassaan päivityksessä.

Kokoomus vaati perjantaina kaikkien puolueiden koolle kutsumista asian vuoksi. Myös perussuomalaiset ovat vaatineet kesätauon keskeyttämistä. Puhemies Anu Vehviläinen (kesk.) kuitenkin hylkäsi vaatimuksen.

– Se, että keskustelu käydään keskustapuoluetta edustavan puhemiehen päätöksen mukaan vasta syksyllä, osoittaa minusta ylimielisyyttä ja välinpitämättömyyttä kansaa kohtaan. Keskusta on hallituspuolue, ja edustaa näin ollen tässä samalla hallitusta ylimielisyydessään, Pia Kauma sanoo.

– Keskustelu on käytävä silloin, kun se on akuutti. Pitää myös muistaa, että me kansanedustajat emme ole lomalla, vaan istuntovapaalla, joka voidaan keskeyttää koska tahansa ja pitääkin.

Pia Kauman mukaan kaikkein suurin kysymys kokoomukselle on se, mihin EU on nyt matkalla.

– Emme halua tulonsiirtounionia tai velkojen yhteisvastuu-unionia. Sen sijaan haluamme yhteisen ilmasto-, ihmisoikeus-, rajavalvonta-, puolustus- ja tutkimusunionin, jossa käydään kauppaa ja tehdään innovaatioita.

– Nyt otettu askel vippiunioniin ei ole hyvä.

Posted by Pia Kauma on Friday, July 24, 2020