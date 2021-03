Tämä on Vladimir Putinin uusi tappolista – ”mukaan lukien minä”

Brittilehti Mirror on julkaissut kirjeen, jossa Venäjän FSB:ssa toimiva lännelle myötämielinen vakooja antaa varoituksen.

Kirjeessä kerrotaan kuusi Britanniassa asuvaa henkilöä, jotka olisivat seuraavia salamurhakohteita. Kirjeen heille välittänyt on sama taho, joka aiemmin varoitti Sergei Skripalin murhayrityksestä.

Lähettäjä toteaa, että presidentti Vladimir Putin on sanonut hänellä olevan vihollisiaan varten ”pitkät käsivarret”.

Kuutta Venäjän vihollista kehotetaan nopeasti vaihtamaan olinpaikkaansa ja ryhtymään turvatoimiin.

Britannian pääministeri Boris Johnson sanoi äsken Venäjän olevan maan ”akuutein uhka”.

Kirjeen mukaan Venäjän ulkomaantiedustelu SVR on saanut tehtäväkseen vankilasta päässeen liikemies Mihail Hodorkovskin eliminoimisen. Kahta muuta kohdetta vastaan kerrotaan tultavan käyttämään samanlaista myrkkyä kuin Skripalia vastaan. SVR:ää kutsutaan ”Metsäksi”, FSB:tä ”Kontoraksi” eli toimistoksi.

Lähettäjä käytti kirjettään varten monimutkaisia reittejä välttääkseen tunnistamisen. Ainakin kaksi nimetyistä on ottanut yhteyttä poliisiin.

Kansainvälisen Magnitski-kampanjan vetäjä sijoittaja Bill Browder vahvistaa twitterissä, että ”mukana olen minä”.

Listalla olevat miehet ovat:

1. Vladimir Ashurkov.

Vangitun oppositiovaikuttaja Aleksei Navalnyin korruption vastaisen säätiön nykyinen johtaja sai turvapaikan Britanniasta 2015. Hän sanoo Mirrorille, että Britanniassa on tapahtunut ainakin 10 selittämätöntä vastaavaa kuolemaa.

2. Mihail Hodorkovski

Aikanaan Venäjän rikkain mies oli vankilassa kahdeksan vuotta.

3. Jevgeni Tsitsvarkin

Niin ikään nuorena Venäjän rikkaimmaksi noussut Tsitsvarkin maksoi myrkytetyn Aleksei Navalnyin sairaalalaskut Saksasta. Ravintola- ja viiniyrittäjänä Lontoossa.

4. Boris Karpitskov

Entinen KGB:n ja FSB:n majuri loikkasi Britanniaan 1998. Yritetty salamurhata kahdesti. Hänen mukaansa julkisuuteen tulo on ”ainoa tapa pysyä hengissä”.

5. Bill Browder

Pitkäaikainen Vladimir Putinin arvostelija oli aikanaan suurin ulkomainen sijoittaja Venäjällä. Hänen mukaansa ”Putinia eivät rajoita mitkään moraaliset tai maantieteelliset rajat”.

6. Christopher Steele

Entinen MI6-virkailija suututti Putinin USA:n presidentinvaalien yhteydessä.

Vladimir Putin issues new ’kill list’ – and six of the targets, including me, live in Britain. https://t.co/ISUX8RPrx1

— Bill Browder (@Billbrowder) March 21, 2021