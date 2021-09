Tämä on Viron ”normaalne” – uuden presidentin reaktio ihastuttaa

Video Viron uudeksi presidentiksi eilen äänestetyn Alar Karisin reaktiosta valintansa jälkeen on herättänyt huomiota sosiaalisessa mediassa. Alla näkyvällä videolla Karis tuijottaa tyynesti eteensä ihmisten taputtaessa ja lopulta levittää hienoisesti käsiään. Tämän jälkeen tulevan presidentin kasvot palaavat peruslukemille.

Viron Suomen-suurlähettiläs Sven Sakkov viittaa brittiläis-virolaisen yrittäjä Adam Rangin jakamaan videoon ja toteaa, kyse on juurikin virolaisesta ”normaalne”-reaktiosta.

Rang avaa omassa päivityksessään asiaa tarkemmin.

– Normaalne (normaali) on eräs mielisanojani viron kielessä. Sitä käytetään usein vastauksena kysymykseen ”miten menee?”. Se tiivistää rauhallisen asenteen, jolla virolaiset suhtautuvat moniin asioihin, kuten siihen, että kuulee juuri tulleensa valituksi maan presidentiksi.

Karisin reaktiosta on kirjoittanut myös esimerkiksi Baltiassa toimiva Delfi-media.

Our Southern and Eastern neighbours have a whole series of jokes about emotional Estonians. As an Estonian, I would say that this reaction by the President-elect is precisely, as @adamrangpr puts, it – “normaalne” https://t.co/iDQBUKI5h8

— sven sakkov (@sakkov) September 1, 2021