Tämä on Venäjä-pakotteiden heikko kohta – näin siitä päästäisiin

Venäjä-vastaisista pakotteista Yhdysvaltain ulkoministeriössä aiemmin vastannut Eddie Fishman kehottaa puuttumaan öljykauppaan, joka on toistaiseksi jätetty ulos Ukrainan sodan myötä asetetuista pakotteista.

Hänen mukaansa öljyntuontia voitaisiin vähentää tavalla, joka ehkäisisi haitallisia taloudellisia vaikutuksia Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

– Vladimir Putinin sotatoimet eivät vaikuta olevan loppumassa. On aika asettaa pakotteita Venäjän talouden elinehdolle eli öljylle. Se on tällä hetkellä painostustoimien heikko kohta, vaikka näin ei tarvitsisi olla, Eddie Fishman kirjoittaa Twitterissä.

Venäjän talous on riippuvainen öljystä saatavista myyntituloista. Noin viiden miljoonan barrelin päivittäinen vienti vastaa noin puolesta maan vientituloista, jotka tuovat valtiolle yli sata miljardia euroa vuodessa.

Huolena on ollut, että öljyyn kohdistuvat pakotteet nostaisivat polttoaineiden hintoja länsimaissa. Hinnannousun myötä Venäjän vientitulot saattaisivat jopa nousta.

Pakotteissa on keskitytty nykyisen myynnin sijasta tulevaan tuotantoon. Valtiollisen Rosneftin velanottokykyä on rajoitettu pakotteilla jo vuodesta 2014 lähtien.

– Viime viikolla Yhdysvallat asetti uusia vientirajoituksia Venäjän öljynjalostamoille. Ilmoitettu syy oli ”vahva halu heikentää Venäjän asemaa johtavana energian tuottajana pitkällä aikavälillä”, Fishman toteaa.

Hänen mukaansa nykyisiä rajoituksia arktisen alueen öljynporaukselle ja muulle tuotannolle voitaisiin laajentaa kaikkiin Venäjän öljyhankkeisiin. Ratkaisevinta olisi leikata öljyn myyntituloja suoraan.

– Tätä ei voida tehdä yön yli, sillä viittä miljoonaa barrelia ei voi korvata hetkessä. Mutta tämä ei tarkoita, etteikö sitä voitaisi tehdä vaiheittain. Yhdysvallat on tehnyt näin jo aiemmin Iranin öljynmyyntitulojen vähentämiseksi, Eddie Fishman sanoo.

USA onkin ryhtymässä toimiin asiassa.

– Putinin aggressio Ukrainassa pahenee joka päivä, ja Venäjän öljytulojen merkittävä vähentäminen vie aikaa. On parempi, jos tämä aloitetaan mahdollisimman pian, Fishman jatkaa.

