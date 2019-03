”Tämä on väärin, tämä vie Suomen Venezuelan tielle”

Kansanedustaja on järkyttynyt Hakaniemen torilta tulleesta esityksestä verottaa pankkitilejä.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Jukka Kopra on järkyttynyt SAK:n esityksestä muun muassa pankkitalletuksia koskevasta varallisuusverosta.

– On kovasti ihmetelty, kun Sdp on puhunut laajasta tai kattavasta veropohjasta, että mitä se käytännössä tarkoittaa, kun mitään konkreettisia esityksiä ei ole tullut. On oltu omituisen hiljaa siitä miten ne veropohjat tehdään ja on puhuttu vain yläkäsitteillä. Mutta kun tutustuu SAK:n verolinjauksiin, niin totuus valkenee, Jukka Kopra kuvailee.

– On perusteltua olettaa, että Sdp tavoittelee koko ihmiselämän kirjon panemista verolle. ”SAK esittää että varallisuusveron piirissä olisi kattavasti kaikki varallisuus”, jota ei ole muulla tavalla verotettu, hän siteeraa SAK:n pääekonomistin kirjoitusta.

Tavoitteissa puhutaankin varallisuusverosta pankkitalletuksille, osakkeille, rahastoille, metsille, pelloille ja kaikille muille sijoituksille.

– Ja tämä on on kyllä järkyttävää. Mutta hyvinkin kuvaavaa. Näinhän sosialismi toimii, yrittäjätaustainen Kopra toteaa tuohtuneena.

– Sdp:ssa pyritään rahoittamaan hyvinvointia kestämättömillä ratkaisuilla. Tämä on tietynlaista itsepetosta. Sen sijaan että aidosti haettaisiin kehittäviä rahoituskeinoja ja motivoivia ratkaisuja saada talous kasvamaan, mennään sieltä missä aita on matalin. Isketään tavallisten ihmisten säästöihin. Miksi sitten säästää, jos säästämisen hedelmät viedään?

– Tämä on yksikäsitteisesti väärin. Näin ei voi olla.

Kansanedustajaa hirvittää ajatus siitä, että ehdotuksen toteuttaminen avaisi pääsyn kansalaisten pankkitileille.

– Tämä lisää valvontaa. Laittamalla tämän kaltaisen esitetyn veromallin tulisi todellinen Iso Veli valvoo -systeemi kaikkialle. Kaikkea taloudellista toimintaa seurattaisiin. Kaikki mitä olet onnistunut säästämään halutaan ottaa kassaan.

Esityksen yhteydessä on puhuttu 100 000 euron rajasta. Kopran mielestä sitä ei kuitenkaan takaa mikään.

– Jos ei keksitä muuta kuin uudet verot ja veronkorotukset, niin seuraava vaihe on se, että verotetaan enemmän. Ensin on saatu ”laaja ja kattava veropohja” josta he nyt puhuvat, sitten on enää kyse siitä että otetaan jatkossa enemmän ja enemmän.

Kopran mielestä esitys on niin huolestuttava, että ”tämä vie meitä kyllä Venezuelan tielle. Hyvin nopeasti”.

