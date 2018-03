Tämä uusi megalennokki iskee tuhannen kilometrin päähän

Yhdysvaltain merijalkaväelle kehitettävästä uudesta miehittämättömästä ilma-aluksesta on julkaistu uusia tietoja, kertoo Military.com.

MUX-projektille asetettujen vaatimusten mukaan lennokin on kyettävä nousemaan lentoon tukialuksilta ja muilta laivoilta. Sen kantomatka täydessä aselastissa olisi jopa yli tuhat kilometriä.

Lennokin on myös tarkoitus saattaa muun muassa MV-22 Osprey -kuljetushelikoptereita sotatoimialueella. Merijalkaväki haluaa, että vahvasti aseistettu lennokki voi tukea maajoukkoja ilmaiskuilla ja tiedustelutiedoilla.

Hankintaohjelmasta keskusteltiin ensimmäistä kertaa julkisesti vuonna 2016, jolloin ilmailualan yhtiöitä tiedusteltiin halukkuutta osallistua tarjouskilpailuun.

Prosessissa ovat toistaiseksi mukana Boeing, Northrop Grumman, Bell Helicopter ja Karem Aircraft. Yhtiöt kehittävät parhaillaan kilpailevia versioita vaatimukset täyttävistä lennokeista.

– Sanoisin, että olemme hyvin vaativia kehitystyön suhteen. Haluan, että lennokki voi käyttää samoja aseita kuin F-35-hävittäjä, ehkä jopa samoja sensoreita, kenraaliluutnantti Jon Davis toteaa.

MUX:n on tarkoitus kantaa yli 4000 kilogramman verran sisäisiä ja ulkoisia asejärjestelmiä. Aseistukseen sisältyisi muun muassa AGM-114 Hellfire -ohjuksia, AIM-9X-ilmatorjuntaohjuksia ja elektronisen sodankäynnin laitteistoa.

Merijalkaväen vaatimuslistaan sisältyy, että MUX voi lentää sotatoimialueen yllä ja toimia maajoukkojen viestiyhteyksien linkkinä.

Uuden sukupolven lennokkien on tarkoitus olla täydessä operationaalisessa käytössä vuoteen 2034 mennessä. Ensimmäisten MUX-lennokkien on arveltu tulevan testikäyttöön jo ensi vuosikymmenen puolivälin paikkeilla.

Merijalkaväen vaatimuslistaa on arvosteltu liian kunnianhimoiseksi ja epärealistiseksi. Davis tyrmää kritiikin toteamalla, että kyse on vain vaativasta insinöörityöstä.

Hän viittaa V-22 Osprey -helikopterin ja F-35B-hävittäjän pitkiin ja ajoittain hankaliin kehitysprosesseihin.

– Mahdotontako? Ei todellakaan. Lennokkien rakentaminen ei ole vain unelmien maalailua, Davis sanoo.

