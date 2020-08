Tämä on todellisuus Donald Trumpin Nato-uhkailun takana

Tutkijan mukaan presidentti horjuttaa liittoutumaa, mutta sotilaallisella tasolla suhteet tiivistyvät.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on uhkaillut transatlanttisia kumppaneitaan enemmän kuin yksikään presidentti toisen maailmansodan jälkeen, toteaa Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Matti Pesu.

Pesun mukaan presidentti Trumpin retoriikka Nato-liittolaisia kohtaan on ollut kovaa, mutta todellisuus sanojen takana on ollut erilainen.

– Donald Trumpin hallinnon suhtautuminen Euroopan turvallisuuteen on edustanut perinteistä kovan linjan republikaanien näkemystä: Venäjä on uhka, puolustusta ja eurooppalaisia on syytä tukea, Pesu sanoo US Elections Untangled –podcastissa.

Pesun mukaan tilanne on ristiriitainen: poliittisesti ylipäällikkö horjuttaa toistuvasti poliittista liittoutumaa, mutta sotilaallisella ja hallinnollisella tasolla suhteet jopa tiivistyvät.

Yhdysvalloissa järjestetään presidentinvaalit marraskuussa. Istuvalla republikaanipresidentti Donald Trumpilla on vastassaan demokraattiehdokas Joe Biden.

Monet haluavat uskoa, että Joe Bidenin voitto marraskuussa voisi korjata suhteet nopeasti, mutta Pesu on epäileväinen.

– Vaikka Biden voittaisi, en odottaisi valoisaa tulevaisuutta transatlanttisissa suhteissa, Pesu sanoo.