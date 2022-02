Tämä on tilanne Ukrainan rajalla nyt: Satelliittikuvat näyttävät Venäjän joukot

Venäjän joukkojen liikehdintä on lisääntynyt.

Venäjä on jatkanut joukkojen ja sotilaskaluston keskittämistä Ukrainan rajoille, kertoo The Wall Street Journal.

Yhdysvaltain hallinnon virkailijoiden mukaan Venäjän asevoimilla on nyt 105 pataljoonatason taktista osastoa Ukrainan rajalla. Lukumäärä on kasvanut selvästi helmikuun alusta, jolloin osastoja arvioitiin olevan 83.

Venäjän asevoimien kerrotaan myös siirtäneen noin 500 taistelulentokonetta Ukrainan lähelle, ja Mustallamerellä sanotaan olevan 40 sota-alusta.

Yhdysvaltain tiedusteluvirkailijat ovat arvioineet, että Venäjä voisi aloittaa hyökkäyksen Ukrainaan keskiviikkona.

Venäjä on kiistänyt hyökkäysaikeensa. Ulkoministeri Sergei Lavrov sanoi maanantaina, että länsimaat eivät ota huomioon Venäjän turvallisuusvaatimuksia, mutta Moskovan pitäisi jatkaa diplomaattisia neuvotteluja kriisiytyneen tilanteen ratkaisemiseksi.

BuzzFeed Newsin toimittaja Christopher Miller on jakanut Twitterissä kaupallisen Maxar-yhtiön satelliittikuvia (jutun alla), joista käy ilmi Venäjän joukkojen lisääntynyt liikehdintä Ukrainan lähellä viimeisen kahden vuorokauden ajalta. Venäjä on keskittänyt joukkoja Valko-Venäjälle, Krimille ja Länsi-Venäjälle eli Ukrainan pohjois-, etelä- ja itäpuolelle.

Satelliittikuvien perusteella Valko-Venäjällä sijaitsevan Machulishchin kaupungin lentokentällä on venäläisiä kuljetushelikoptereita. Ukrainalaisten sotilaslähteiden mukaan alueelle on tuotu myös taisteluhelikoptereita. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä.

Myös Venäjän miehittämälle Krimille on siirretty kuljetus- ja taisteluhelikoptereita.

Venäjän joukkojen on kerrottu siirtyneen viime aikoina entistä lähemmäs Ukrainan rajaa.

Tuoreet satelliittikuvat näyttävät, kuinka viime tammikuussa Jelnjassa ollut pataljoonatason taktinen osasto on sittemmin lähtenyt liikkeelle. Sama on nähtävissä myös Pogonovin harjoitusalueella lähellä Voronezin kaupunkia.

Lisäksi Belgorodin alueelle on tuotu helikoptereita, ja Primorsko-Akhtarskin lentotukikohtaan on siirretty Su-34-hävittäjiä.

Jännittynyt tilanne voi jatkua pitkään

Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon laitoksen johtaja, eversti Petteri Kajanmaa sanoi Ylen A-studiossa, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan on epätodennäköinen lähipäivinä.

Hän kuitenkin korostaa, että Venäjällä on riittävä suorituskyky operaatiota varten.

Kansainvälisen politiikan professori, Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin johtaja Tuomas Forsberg on samoilla linjoilla.

– Todennäköisempää on, että ainakaan laajaa hyökkäystä ei tule. Toisaalta epätodennäköistä on myös se, että tästä nyt äkkiä nämä jännitteet vähenisivät niin, että palattaisiin normaaliin tilanteeseen, Forsberg totesi.

Petteri Kajanmaa korostaa, että sotatoimet olisivat Venäjälle kannattamattomia, koska se sitoutuisi pitkäaikaiseen kriisiin, jossa tulisi materiaalisia tappioita ja ihmisuhreja.

Diplomaattiset neuvottelut kriisin ratkaisemiseksi jatkuvat. Saksan liittokansleri Olaf Scholz tapasi maanantaina Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin. Scholz tapaa tänään tiistaina Venäjän presidentti Vladimir Putinin.

Kajanmaan ja Forsbergin mukaan tilanne voi jatkua nykyisellään vielä pitkään.

The 105 BTGs + 14 en route tracks with a lot of what can be observed. 2nd CAA just unloading. 1st GTA still pushing units. Doesn't include RLF or Rosgvardia. https://t.co/x7Fb9mdWEG — Michael Kofman (@KofmanMichael) February 15, 2022

New batch of @Maxar satellite 📸 show Russia's continuing buildup in the past 48 hours. Increased military activity in Belarus, Crimea, and western Russia. This is Rechitsa, Belarus, showing Russian troops, equipment, and departures. pic.twitter.com/h34jTVJynx — Christopher Miller (@ChristopherJM) February 15, 2022

These images show troop transport and ground attack helicopters near Lake Donuzlav, in Russia-occupied Crimea. 📸 @Maxar pic.twitter.com/lUYvpnBLjG — Christopher Miller (@ChristopherJM) February 15, 2022

Yelyna, Russia, Jan. 19 vs. Feb. 13. Shows Russian troop tents and housing area. Third image from Feb. 13 shows self-propelled artillery and armor on flatbed train In Yelnya. 📸 @Maxar pic.twitter.com/EoyZNUxLKS — Christopher Miller (@ChristopherJM) February 15, 2022

Russian garrison and battle groups formation in Soloti, Russia. Jan. 12 vs. Feb. 13. With closer views from Feb. 13. 📸 @Maxar pic.twitter.com/DZTJbD1BRO — Christopher Miller (@ChristopherJM) February 15, 2022

New Sukhoi Su-34 fighter jet deployment at Primorsko-Akhtarsk Air Base, Russia. Feb. 13. 📸 @Maxar pic.twitter.com/PaP2w0vK4V — Christopher Miller (@ChristopherJM) February 15, 2022