Tämä on Synkkä Miekka – Kiinan salattu robottihävittäjä

Kiinan tiedetään kehittäneen jo pitkään nopeaa häiveteknologiaa hyödyntävää taistelulennokkia.

Ilmailua seuraavissa piireissä kohistaan verkossa leviävästä kuvasta, jossa näkyy väitetysti Kiinan uusi taistelulennokki.

War Is Boringin mukaan Synkkä Miekka -nimellä tunnetusta salamyhkäisestä lennokista tiedetään vain vähän. Konetta ei ole koskaan nähty lennossa ja onkin epäselvää, onko kuvassa näkyvä kone todellinen lentävä prototyyppi vai jonkinlainen täysikokoinen malli tulevasta lennokista.

Kuvasta voidaan sanoa varmuudella vain, että kyseessä on ilmanottoaukon perusteella yliääninopeuksiin yltävä kone, jossa hyödynnetään häiveteknologiaa.

Synkkää Miekkaa on tiettävästi kehitetty jo pitkään ja Kiinan Shenyang-lentokoneyhtiö on kierrättänyt häivelennokin pienoismalleja useissa ilmailutapahtumissa. Kehitys on kuitenkin tapahtunut salassa eikä hankkeen edistymisestä ole tiedotettu julkisuuteen mitään.

International Institute for Strategic Studies -ajatushautomon ilmailuasiantuntija Doug Barrien mukaan Shenyang on työskennellyt tällaisten hankkeiden parissa niin kauan, että on mahdollista, että yhtiö on saanut Synkän miekan kaltaisen koneen aikaiseksi.

Texasin yliopiston lennokkiasiantuntija Todd Humphreys menee vielä pidemmälle. Hänen mukaansa kuvassa näkyvä lennokki on täyttä totta.

– Kun otetaan huomioon Kiinan historiallinen kiinnostus taistelulennokkien kehittämiseen ja heidän kykynsä yliääni- ja häiveteknologiassa, otaksun, että kuvassa näkyy todellinen ja toimiva taistelulennokki, ei malli.

Uutuuslennokkia tässä analysoivan War Zonen mukaan Synkkä Miekka vaikuttaisi sopivan erityisen hyvin miehitettyjen taistelukoneiden siipimieheksi. Tässä taktiikassa nopea lennokki kiitäisi paremmin tutkassa näkyvien hävittäjien edelle tunnistamaan ja maalittamaan viholliskohteita ja jopa iskemään niitä vastaan.

Image of China's stealthy 'Dark Sword' fighter-like combat drone emerges:https://t.co/DFEpwpf0aZ — Tyler Rogoway (@Aviation_Intel) June 5, 2018