”Tämä on suurin riskimme koko koronakeväälle”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kai Mykkäsen mukaan emme koskaan tiedä, koska seuraava mutaatio pyrkii Suomeen.

Eduskunnassa ryhdyttiin perjantaina käsittelemään hallituksen esityksiä liikkumisrajoituksiksi. Ne eivät ehdi voimaan pääsiäiseksi, koska eduskunta ei ensi viikolla istu täysistuntoja.

SDP:n ryhmäjohtaja Antti Lindtman sanoi debatissa epäsuorasti, että opposition esillä pitämät vaatimukset rajojen sulkemisesta koronavirukselta ovat marginaalisia.

– On selvää että ne toimet joita nyt esitetään, niiden on oltava välttämättömiä ja viimesijaisia. Ja sen arvion hallitus on tehnyt, Antti Lindtman aloitti.

– Mutta kysymys on siitä, että antamalla sellainen käsitys, jonka oppositio on täällä yrittänyt antaa, että ikään kuin nämä mainitut keinot olisivat vaihtoehtoja -ovat aivan eri koko luokan rajoitukset ja toimet, joita nyt tarvitaan, Lindtman sanoi.

Kokoomuksen ryhmäjohtaja Kai Mykkänen sanoi Lindtmanin rinnastuksen olleen ”vähän erikoinen”.

– Ettei rajakontrollista kannattaisi puhua, koska se ei vaikuta nopeasti… Lähtisin kuitenkin siitä, että suurin riskimme koko keväälle on se, jos vielä tulee Suomeen asti pääseviä mutaatioita, joihin pahimmassa tapauksessa eivät tepsi nykyisin jaossa olevat rokotteet, Kai Mykkänen sanoi.

– Silloin me olemme oikeasti pulassa.

Mykkänen sanoi uskovansa, että Suomella kyllä on maailman parasta osaamista rajaturvallisuudessa. Suuri osa rekkaliikenteestä tulee autolauttojen kautta, ”ja tähän kannattaisi vielä panostaa voimakkaimmin toimin”. Hän halusi, että lautoilla pyydetään negatiiviset testitodistukset rekkakuskien tehokkaan valvonnan takia.

– Tämä olisi sen takia tärkeää, että emme koskaan tiedä onko se ensi viikolla kun tulee se seuraava mutaatio, joka tulee Suomeen. Meidän pitää nyt tehdä kaikki nämä tärkeät toimet. On epäsuhtaista että kansalaisten liikkumista rajoitetaan ennen kuin tämä on tehty, Mykkänen arvosteli.

Hän sanoi olevansa toki samaa mieltä siitä, että huhtikuun tautitilanteeseen pelkkä rajojen sulkeminen ei ehdi vaikuttaa.