”Tämä on suuri muutos hallitukselta”

Johtavat ministerit lupailevat kotitalousvähennyksen paluuta.

Eduskunnan kyselytunnilla kokoomuksen Sari Sarkomaa kysyi hallitukselta kotitalousvähennyksen leikkauksen perumisesta ja vähennyksen korottamisesta 5000 euroon.

– Haluamme tukea eläkeläisten ja seniorien kotona asumista superkotitalousvähennyksellä, jotta ikäihmiset voivat asua kotonaan niin kauan kuin se on heidän oma toiveensa ja turvallista, Sari Sarkomaa sanoi.

Sekä pääministeri Sanna Marin (sd.) että valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) totesivat vastauksissaan, että asia tullee esille keväällä.

– Olen jo aiemmin kertonut sen, että hallitus tulee katsomaan myös tämän kotitalousvähennyksen kokonaisuudessaan kehysriihessä. Me olemme aivan toisenlaisessa tilanteessa taloudellisesti kuin vielä alkuhallituskaudesta ja meidän pitää tehdä tällaisessa vaikeassa suhdannetilanteessa suhdanneluonteista politiikkaa ja kotitalousvähennys voisi olla yksi keino tukea työllisyyttä ja tukea taloudellista elpymistä, Sanna Marin sanoi.

Kokoomuksen Petteri Orpo sanoi, että ”suuri uutinen oli että hallituspuolueet ovat muuttaneet linjansa suhteessa kotitalousvähennykseen”.

– Minä kiitän siitä, että sekä pääministeri että valtiovarainministeri käytännössä sanoivat, että tämä asia on kehysriihessä pöydällä. Ja ymmärsin, että siihen suhtaudutaan positiivisesti. Tämä on suuri muutos, kun tunnemme useimpien hallituspuolueiden suhtautumisen tähän, Petteri Orpo totesi.

– Kotitalousvähennys on erittäin hyvä asia. Se lisää työllisyyttä, karsii harmaata taloutta. Tässä tilanteessa me voimme tukea erityisesti palvelusektorin kehittymistä Suomeen. Ja mikä tärkeintä: kun me olemme puhuneet täällä vanhusten ja senioreiden palveluista ja toimeentulosta, niin tällä mallilla jossa on myös pienituloisille eläkeläisille kohdennettu avustusosuus, voidaan aidosti tukea sitä että vanhemmat ihmiset ja seniorit voivat hankkia kotiin apua, palveluita, ja sitä kautta asua pidempään kotona.

– Minusta tämä on kaiken kaikkiaan erinomainen ratkaisu. On hieno kuulla, että te olette selkeästi tulleet tälle linjalle, Orpo kehui.

Koska kyseessä oli kyselytunti, Petteri Orpo joutui esittämään lopuksi kysymyksen. Se oli ”ymmärsinkö oikein?”.

Vanhanen katsoi, että asia ei ole uutinen.

– Edustaja Orpo, ymmärsitte oikein, mutta hieman myöhässä. Tämä on kuitenkin jo kuukausia vanha uutinen tämä hallituksen tekemä päätös ensi kevättä kohti, Matti Vanhanen sanoi.

Kotitalousvähennys tuo verotuksen piiriin työtä, jota aikaisemmin saatettiin tehdä harmaana. On syytä muistaa, että kotitalousvähennys hyödyttää isotuloisempia ja harva käyttää nytkään maksimin. Kokoomuksen ajama ”superkotitalousvähennys” hyödyttäisi vain harvoja, varakkaimpia. — Paavo Arhinmäki (@paavoarhinmaki) November 19, 2020

”Kokoomuksen korotettu kotitalousvähennys luo työtä ja torjuu harmaata taloutta!” –@SofiaVikman #kyselytunti — Kokoomus (@kokoomus) November 19, 2020