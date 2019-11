Tämä on suosituin käytetty joululahja

Käytetyn tavaran antamiseen joululahjaksi suhtaudutaan aiempaa myönteisemmin.

Artekin jakkara on suosituin suomalaisten käytetty joululahja, selviää Tori.fi:n tuottamasta kyselystä.

Kotimainen klassikko keräsi kyselyssä 27 prosentin ääniosuuden. Vuoden käytetty joululahja on tavara, jollaisen suomalaiset kaikkein mieluiten tänä jouluna sekä ottaisivat että antaisivat käytettynä joululahjaksi.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun vuoden käytetty joululahja valittiin Suomessa. Kyselyssä oli äänestäneitä 4 700 henkilöä, joista 69 prosenttia on naisia, 31 prosenttia miehiä.

Titteli on jaettu Ruotsissa jo vuosia. Valinta toteutettiin vapaalla nimettömällä äänestyksellä Tori.fi:ssä.

– Artekin jakkaran valitseminen Vuoden käytetty joululahjaksi on suomalaisilta osuvaa, sillä kotimaisen sisustamisen ajaton kulmakivi edustaa mitä mainioimmin laadukkuutta, pitkäikäisyyttä ja myös jälleenmyyntiarvoa. Nuo ovat arvoja, joista nykyajassa on hyvä muistuttaa – myös jouluna, Tori.fi:n markkinapaikkajohtaja Timo Huhtamäki kertoo.

Artekin jakkaran jälkeen hopealle sijoittui Kalevala-koru. Toisen suomalaisen klassikon ääniosuus oli 25 prosenttia. Kolmanneksi suosituin käytetty joululahja on Arabian keräilyastia.

Tori.fi:n lokakuussa teettämän kyselyn perusteella puolet suomalaisista ei ole koskaan antanut joululahjaksi mitään käytettyä.

Kuitenkin vain 16 prosenttia suomalaisista suhtautuu kielteisesti ajatukseen, että antaisi käytettyä tavaraa joululahjaksi. 8 prosenttia harmistuisi, jos saisi käytettyä joululahjaksi.

– Luvut kielivät, että moni on joululahjojen antamisessa vielä kiinni uutuuden viehätyksessä, vaikka sille viehätykselle ei ole lahjojen saajien puolelta perusteita. Yksittäisten suomalaisten ajattelu on selkeästi jo muuttunut niin, että käytetyn tavaran antamista joululahjaksi ei pidetä pihistelynä tai nolona. Silti joka toinen meistä on aina antanut vain uutta joululahjaksi. Eli ajattelutapa on muuttunut, käytäntö ei vielä, Huhtamäki sanoo.