Tämä on Suomen koronavapain alue – muualta tuleville pyyntö karanteenista

Itä-Savossa on viimeisen viikon aikana todettu vain yksi tartunta ja sekin muualla asuvalla henkilöllä.

Koronavirusepidemia on pahentunut Suomessa lähes kaikkialla. Itä-Savon alue näyttää selvinneen syksyn toisesta aallosta kuitenkin monia muita alueita paremmin.

Alueen ilmaantuvuus on nyt selvästi maamme matalin, 12,5 tapausta 100 000 asukasta kohden kahden viikon aikana. Koko Suomessa ilmaantuvuus on nyt 101,4. Pahinta aluetta on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, jossa ilmaantuvuus on 195.

Itä-Savossa on viimeisen viikon aikana todettu vain yksi koronavirustartunta ja kahden viikon aikana neljän tartuntaa. Viimeisen viikon ainut tapaus todettiin sekin toisella paikkakunnalla asuvalla henkilöllä. Hän on kuitenkin kirjoilla Sosterin alueella, minkä vuoksi tartunta kirjautui THL:n rekisterissä Itä-Savon sairaanhoitopiirin alueelle.

Keskiviikkona alueella ei todettu uusia tartuntoja.

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sosterin mukaan tartuntojen jäljitettävyys on ollut lähes 100 prosenttia.

Sosteri suositti tiistaina, että ulkopaikkakunnilta Itä-Savon alueelle jouluksi saapuvat nuoret aikuiset ja opiskelijat pitäisivät kymmenen vuorokauden omaehtoisen karanteenin ennen alueelle matkustamista.

Itä-Savon alueellinen covid-koordinaatioryhmä antoi alueelle perjantaina lisärajoituksia valtakunnallisesti pahenevan koronavirustilanteen vuoksi.

– Meillä tilanne on rauhallinen, mutta emme ole lintukodossa. Viime viikkoina Itä-Savon alueella on ilmennyt kaksi tartuntaketjua, jotka molemmat on hallinnassa. Tosiasia kuitenkin on, että iso tautiryväs voi olla täällä jo huomenna, johtajaylilääkäri Jaana Luukkonen Sosterista sanoi tiedotteessa.