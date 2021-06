”Tämä on skandaali”, ”ei pitänyt olla ylimielinen” – eduskunnassa tuohduttiin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuslaiset arvostelivat vaikenemista perustuslakivaliokunnan kannasta.

Eduskunnan maanantain täysistunnossa käsiteltiin vielä sote-uudistusta ennen keskiviikon äänestyksiä. Kokoomuksen kansanedustajat olivat erittäin närkästyneitä sosiaali- ja terveyslakivaliokunnalle, joka oli kokonaan sivuuttanut perustuslakivaliokunnan vaatimuksen tietojärjestelmien valmiudesta.

– Se, että te ette myöskään antaneet mitään arvoa perustuslakivaliokunnan lausunnolle, on mielestäni skandaali, ja jos ei valiokunnan puheenjohtaja (keskustan Markus) Lohi eivätkä ketkään muut valiokunnasta, hallitusrintamasta, ole tässä istunnossa valmiita perustelemaan tätä poikkeuksellista menettelyään, vaikka tätä perustelemista on vaadittu, niin se on myös skandaali, tosin vähän pienempi skandaali, kokoomuksen Ben Zyskowicz ryöpytti.

– Minä tiedän, että teillä oli hirveä hoppu, kun tärkeintä oli saada aikataulunne pitämään, ei sisällöstä niin väliä, mutta olisitte nyt jotain lausuneet, kun perustuslakivaliokunta tällaista esitti.

Kokoomuksen Sari Sarkomaa siteerasi lainsäädäntönä toimivaa valiokuntaopasta. Sen mukaan ”muiden valiokuntien ja täysistunnon tulee ottaa perustuslakivaliokunnan valtiosääntöoikeudelliset huomautukset asianmukaisesti huomioon”.

Kokoomuslaiset esittivät asian viemistä valiokunnan sijasta puhemiesneuvostoon, jotta toimea ei tulkittaisi van jarrutukseksi.

Zyskowiczin mukaan viime vaalikauden sote-uudistus ja siihen sisältyvä valinnanvapaus olisivat ratkaisseet hoitoonpääsyn.

– Sen sijaan tässä uudistuksessa, jota on kutsuttu rungoksi, rakenteeksi, luurangoksi, raamiksi, ei ole käytännössä mitään, mikä ainakaan vähänkään lyhyemmällä aikavälillä turvaa sen, että ihmiset pääsevät jonoista hoitoon.

Valiokuntajohtaja Markus Lohi vastasi lopulta, mutta sai aikaan vielä suuremman suuttumuksen. Lohi kuittasi arvostelun toteamalla, että jo viime keskiviikkona keskusteltiin ”myös siitä, puuttuuko sieltä kenties jonkun mielestä joku kappale jostakin aiheesta”.

– Emme siis käsittele nyt enää tätä sisältöä, sen muuttamista, koska se on hyväksytty jo täällä eduskunnassa selvin numeroin, ja sen takia en halua lähteä tähän keskusteluun, koska ymmärrän myös, että sen tarkoitus ei varmasti ole niinkään, koska ollaan näin myöhässäkin, puuttua sisältöön, vaan ehkä provosoida nyt käyttämään tämä puheenvuoro, Markus Lohi sanoi.

– Itse suhtaudun tähän tällä vakavuudella, en sillä, että täällä pitäisi pikkunäppärästi viikko myöhässä — ei nyt ihan viikkoa, mutta monta päivää myöhässä — lähteä nyt sitten puimaan jotain asiaa, josta ei olla enää päättämässäkään.

Zyskowicz totesi Lohelta tivatun vastausta kymmenen kertaa.

– Olen äärimmäisen pettynyt hänen puheenvuoroonsa, Ben Zyskowicz sanoi.

– Tietojärjestelmät eivät ole valmiita kaikkialla maassa, ja muitakin ongelmia tässä aikataulussa on. Ei ole kyse sanasta, vaan perustuslakivaliokunta totesi, että tämä on ongelma, ja ajatteli varmaan, että potilasturvallisuuden kannalta se voi olla ongelma. Tämän sosiaali- ja terveysvaliokunta sivuutti, ei mitään yksittäistä sanaa, Zyskowicz totesi.

Markus Lohi pyysi vielä viimeisen puheenvuoron.

– Haluan tähän loppuun käyttää vielä puheenvuoron, jossa totean, että tarkoitukseni ei ole ollut olla ylimielinen, vaan todeta ennen muuta se, että tämäkään eduskunnan jo sisällöltään hyväksymä mietintö ei varmasti ole täydellinen, ja jos jälkikäteen arvioisi, niin varmaan sinne olisi voitu lisätä arviointia laajemminkin, Markus Lohi sanoi.