Sebastian Kurzin salaisuus – uudistukset purevat Itävallassa

Itävallan kansanpuolueen uudistusmielinen politiikka on hankkinut vankan kannatuksen.

Itävallan entisen liittokanslerin Sebastian Kurzin konservatiivinen kansanpuolue (ÖVP) voitti syyskuun parlamenttivaalit ylivoimaisesti 37,5 prosentin kannatuksella.

Tämän on tulkittu tarkoittavan sitä, että Kurz kukisti ennen kaikkea skandaalien ryvettämän oikeistopopulistisen FPÖ-puolueen, joka romahti vaaleissa.

Verkkouutiset kysyi ÖVP:n europarlamentin meppiryhmän puheenjohtaja Karoline Edtstadlerilta, mikä oli konservatiivien salaisuus.

Miten onnistuitte lyömään populistit ja saavuttamaan voiton vaaleissa?

– Viime vaaleissa lähes 40 prosenttia kansalaisista halusi jatkoa vuonna 2017 liittokansleriksi nousseen Sebastian Kurzin ajamalle politiikalle, Edtstadler sanoo Verkkouutisille.

– Mitä salaisuuteen tulee, se johtunee siitä, että Kurz loi konservatiivipuolueesta poliittisen liikkeen ja kutsui kaikki hyviä ideoita omaavat ihmiset ja tahot mukaan keskustelemaan yhdessä politiikkaan liittyvistä odotuksista. Me onnistuimme saamaan heidät osaksi puoluetta.

Toinen salaisuus ÖVP:n menestykseen on hänen mukaansa se, että Kurziin luotetaan ja häntä pidetään oikeana henkilönä johtamaan Itävalta kohti parempaa tulevaisuutta.

Edtstadler kertoo konservatiivien suunnanneen katseena tulevaisuuteen.

– Suunnittelemme tarpeellisia uudistuksia, joita ei aiemmin saatu tehtyä, koska niiltä puuttui äänestäjien ja puolueiden tuki.

Politiikan supertähti

Sebastian Kurz on erittäin suosittu poliitikko Itävallassa, ja hänestä on tullut politiikan supertähti.

– Hän on erittäin suosittu ja karismaattinen henkilö. Hän puhuu asioista selkeästi ja esittää perusteltuja ratkaisuja ongelmiin, Edtstadler kertoo.

Hän käyttää esimerkkinä Kurzin hallituksen viime vuonna tekemää työaikalain uudistusta, joka sallii kaksitoistatuntiset työpäivät ja kuusikymmentätuntiset työviikot. Elinkeinoelämä kannatti uudistusta. Ammattiliitot olivat vastaan.

– Aluksi tämä nähtiin työntekijöiden etujen vastaisena, koska kriitikoiden mukaan ihmisten pitää tehdä pidempää päivää ja ainoastaan elinkeinoelämä hyötyy, Edtstadler toteaa

– Myöhemmin kävi ilmi, että monet työntekijät halusivat uudistuksen tarjoamaa joustoa. Moni haluaa päättää itse, työskenteleekö kahdeksan tuntia vai kaksitoista tuntia, jolloin voi viettää pidemmän viikonlopun.

Edtstadler kertoo, että lopulta sekä elinkeinoelämä että palkansaajat olivat tyytyväisiä.

Selkeä viesti

Syyskuun ennenaikaiset vaalit pidettiin Ibiza-skandaalin seurauksena. Sosiaalidemokraattien SPÖ oli toiseksi suurin puolue vaalitappiosta huolimatta.

Kurzin konservatiivien entinen hallituskumppani FPÖ oli vaalien suurin häviäjä ja sijoittui kolmanneksi.

Vihreät nousivat rajusti vaaleissa ollen neljänneksi suurin puolue.

Edtstadlerin mukaan konservatiivit menestyivät vaaleissa, koska puolue seisoi omien arvojensa takana ja lähetti selkeän viestin äänestäjille.

Hän uskoo ÖVP:n saaneen paljon kannattajia eri puolueista, varsinkin FPÖ:stä ja SPÖ:stä.

– ÖVP:tä äänestivät ihmiset, jotka omaavat jonkinlaisen konservatiivisen maailmankatsomuksen ja jotka samaan aikaan haluavat uudistaa yhteiskuntaa tulevaisuutta ajatellen.

ÖVP hyötyi myös SPÖ:n epäjohdonmukaisuudesta ja puolueen sisäisestä erimielisyydestä.

Ei keskustavasemmistolle

Kurz kävi hallitustunnusteluita ja keskusteli jokaisen puoluejohtajan kanssa ennen hallitusneuvotteluiden aloittamista vihreiden kanssa.

Hän totesi muutama viikko sitten itävaltalaislehden haastattelussa, että käynnissä olevien hallitusneuvotteluiden pohjalta ei ole syntymässä linjaltaan keskustavasemmistolaista hallitusta. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä.

Mihin suuntaan mahdollinen hallitus olisi kallellaan?

– ÖVP:n äänisaalis oli lähes 40 prosenttia ja vihreiden 14 prosenttia. On päivänselvä asia, että me olemme johtopuolue ja toimimme sen mukaan neuvotteluissa, jotta meille tärkeimmät asiat ja arvot tulevat esille mahdollisessa hallitusohjelmassa, Edtstadler sanoo.

– Tällä hetkellä on tärkeintä, että Itävaltaan saadaan vakaa hallitus, jolla on selkeät poliittiset tavoitteet seuraavaksi viideksi vuodeksi.

Työnteon pitää kannattaa

Kurz korosti itävaltalaislehdelle ÖVP:n olevan keskustaoikeistolainen puolue. Hänen mukaansa ÖVP ja vihreät ovat poliittisesti kaukana toisistaan.

Vihreät saivat paljon ääniä pitämällä esillä ympäristönsuojelua ja ilmastopolitiikkaa.

ÖVP:lle tärkeitä teemoja ovat verorasituksen vähentäminen sekä ratkaisujen etsiminen kestävän ja turvapaikkapohjaisen maahanmuuton edistämiseen.

Työperäisestä maahanmuutosta on tullut Itävallassa normi. Itävallan Eurooppa-politiikan yhdistyksen pääsihteeri Paul Schmidtin mukaan kahdeksan miljoonan asukkaan alppimaan työmarkkinat toimivat maahanmuuton varassa.

Maassa on täystyöllisyys (työttömyys 4,5 prosenttia). Itävaltaa on syytetty maahanmuuttokielteiseksi, mutta maassa on 1,27 miljoonaa ulkomailla syntynyttä. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä.

Myös hyvinvoinnin, työpaikkojen ja talouskasvun lisääminen sekä otollisen ympäristön luominen yrityksille ovat vahvasti ÖVP:n agendalla

Edtstadler korostaa lisäksi, että työnteon pitää kannattaa aina. Siksi Kurzin hallitus päätti torjua kannustinloukkuja leikkaamalla vähimmäisturvaa.

– Työnteon pitää kannattaa. Kurzin hallitus leikkasi vähimmäisturvaa, koska ei voi olla niin, että työttömänä oleva saa enemmän rahaa kuin töissä käyvä, Edtstadler kertoo.

– Kansalaiset ovat arvostaneet tätä. Luulen, että tämä ei koske pelkästään ÖVP:n kannattajia vaan myös muiden puolueiden äänestäjiä.

Mielenkiintoinen kokoonpano

Edtstadlerin mukaan ÖVP:n pitää tehdä kompromisseja vihreiden kanssa mutta omia arvoja ei unohdeta.

– Meidän pitää tehdä kompromisseja ja löytää yhteinen tie toisella puolella puoluekenttää olevien vihreiden kanssa.

– Mutta me aiomme pitää arvoistamme kiinni. Se on meille kaikkein tärkeintä.

Toteutuessaan ÖVP:n ja vihreiden muodostama hallitus voisi hänen mukaansa olla erittäin mielenkiintoinen kokoonpano Euroopassa.

– Ilmastonmuutos on tosiasia, ja meidän pitää tehdä paljon taistellaksemme sitä vastaan.

– Mutta meidän pitää tähdätä siihen, että hyvinvointi ja työpaikat lisääntyvät.