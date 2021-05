Tämä on paras paikka elää korona-aikana

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Uusi Seelanti on menettänyt paikkansa tilastojen kärjessä.

Tällä viikolla Singapore on noussut Bloomberg Covid Resilience Rankingin johtoon, uutisoi BBC. Lista vertailee elämän laatuun vaikuttavia tekijöitä kuten maiden koronalukuja ja ihmisten mahdollisuutta liikkua vapaasti.

Bloombergin listan mukaan, Singaporen tehokas rokotusohjelma on ollut syynä Uuden Seelannin ohittamiseen tilastoissa. Noin 15 prosenttia maan kuuden miljoonan väestöstä on ollut täysin rokotettu vuoden alusta lähtien. Rokotustahtiin on vaikuttanut paitsi tehokkaasti toimiva yhteiskunta, myös kansalaisten korkea luotto hallitukseen sekä yleinen myönteinen suhtautuminen rokotuksiin.

Singaporessa ei juurikaan ole ollut koronatapauksia viime kuukausina, ja tästä on kiittäminen tiukkoja matkustusrajoituksia ja rajojen valvontaa. Asiaan vaikuttanee myös maan eristynyt sijainti saarivaltiona.

Maassa ei juurikaan olla jouduttu noudattamaan sulkutoimia viime vuoden kevään jälkeen. Tällä viikolla kuitenkin uusia tartuntoja on ilmennyt, jonka johdosta rajoituksia tiukennettiin nopeasti.

Elämä on lähes normaalia: perhettä ja ystäviä voi nähdä ravintoloissa, kuitenkin kahdeksan hengen rajoituksella. Maskit ovat pakollisia kaikkialla, jopa ulkoillessa. Monet ovat palanneet toimistotyöhön turvavälejä noudattaen.

Singaporen yhteiskunta on kuitenkin räikeästi jakautunut, ja sadat tuhannet maassa asuvat ulkomaiset työntekijät ovat joutuneet viettämään pitkiä aikoja eristyksissä työpaikkojensa makuusaleissa, saaden ainoastaan poistua työnantajansa luvalla. Tämän sanotaan olevan tarpeen maan turvallisuuden takaamiseksi, sillä suuri osa ulkomaisista työläisistä asuu paikallisia tiiviimmissä yhteisöissä.

Tässä mielessä Uusi Seelanti pärjää edelleen paremmin tilastoissa – se ei ole joutunut sortamaan osaa väestöstään maan hyväksi, ja on siitä huolimatta yhä listan kärjessä.

Myös pandemian talousvaikutukset ovat nähtävissä Singaporessa. Siinä missä valtio on aktiivisesti tukenut työpaikkojen säilymistä, ovat työntekijät saaneet osansa talouden kriisistä muilla tavoin, ja mm. monien työntekijöiden palkkoja on jouduttu leikkaamaan. Tämän vaikutukset heijastuvat koko yhteiskunnan hyvinvointiin, ja mm. perheväkivalta on noussut koko maassa jopa sulkutoimien loputtua.

Toinen kansalaisia huolettava asia on vähentynyt yksityisyys pandemian aikana – Singaporen hallitus pitää tärkeänä voida seurata kansalaisia puhelinsovelluksen kautta koronalle altistumisten seuraamiseksi. Näiden tietojen väärinkäyttöä on esiintynyt mm. hallituksen vuotaessa tietoja poliisin käyttöön, joka on aiheuttanut kanssa vihaa ja epäluottamusta.