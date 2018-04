Tämä on OPLAN 8010: USA:n salainen suunnitelma ydinsodasta

Yllättävät pommikonelennot voivat liittyä ydinaseharjoituksiin.

Ympäri Yhdysvaltoja nähtiin perjantaina iltapäivällä poikkeuksellista lentotoimintaa. Kaikki alkoi, kun peräti tusina KC-10-ilmatankkauskonetta nousi ilmaan samanaikaisesti maan keskiosissa. Pian taivaalla alkoi näkyä neljän ja kahden B-2-häivepommikoneen lentueita.

Asiasta uutisoivan The War Zonen mukaan ilmassa oli kerralla peräti kymmenen B-2-konetta. Tämä on poikkeuksellista. Yhdysvaltojen ilmavoimilla on kaikkiaan vain 20 häivepommikonetta. Niistä yksitoista on virallisten tietojen mukaan kerrallaan ydiniskuvalmiudessa. Yhdysvaltojen taivaalla lensivät siis samaan aikaan käytännössä kaikki ydiniskukykyiset B-2-koneet.

Häivepommittajien lisäksi ilmassa havaittiin myös ainakin kaksi B-52-pommikonetta. Toinen niistä lensi suoraan Manhattanin yli Atlantille ja toinen jatkoi matkaansa etelään pitkin Yhdysvaltojen itärannikkoa.

Pian ilmailun seuraajat alkoivat kiinnittää huomiota Washingtoniin ja Phoenixiin eri amerikkalaistukikohdista lennätettyihin useisiin KC-135-ilmatankkauskoneisiin sekä Andrewsin lentotukikohdasta ilmaan nousseeseen E-4B-komentokoneeseen.

OPLAN 8010

The War Zonen mukaan kyse oli mahdollisesti harjoituksesta, joka liittyy Yhdysvaltojen strategisten joukkojen ydinasesuunnitelmiin. Tässä tapauksessa kyse voi olla OPLAN 8010 -nimellä tunnetusta sotasuunnitelmasta.

OPLAN 8010 on suunnitelma, jonka perusteella ydinaseita käytettäisiin esimerkiksi Pohjois-Korean kaltaista vihollista vastaan. Asiakirjan salattu vuoden 2012 versio tuli osin julki tammikuussa 2017. Tiettyjä maita luokitellaan yhä pitkälti salatussa asiakirjassa sellaisiksi, jotka ”muodostavat globaaleja uhkia”.

Salaamattomissa osissa mainitaan Kiina ja Venäjä. Pohjois-Korean nimeä ei näy. Federation of American Scientists -järjestön ydinasetieto-ohjelman johtaja Hans Kristensen arvioi viime vuonna War Zonelle, että salattujen kappaleiden perusteella suunnitelmassa vaikuttaisi olevan viisi varsinaista ”vihollisvaltiota”. Hänen mukaansa ne ovat Venäjän, Kiinan ja Pohjois-Korean lisäksi Iran ja Syyria.

Kaikki ovat joko valtioita, joilla tuolloin oli ydinaseita tai jotka tavoittelivat sellaisia.

”Nopea teknologian kehitys ja ennen edistyneen sotilasteknologian laaja saatavuus siviileille, on madaltanut ’sisäänpääsykustannuksia’, tuonut saataville täysin uudenlaisia aseita ja mahdollistanut toimijoille pääsyn käsiksi kykyihin, jotka eivät ennen olisi olleet niiden ulottuvilla ilman huomattavaa sijoitusta”, asiakirjassa todetaan.

”Tuhoa vihollisen kyky taistella”

OPLAN 8010-suunnitelman mukaan Yhdysvallat turvautuu rauhan aikana pelotteeseen ja vihollisen joukkotuhoaseiden käytön ennaltaehkäisyyn. Mikäli vihollinen turvautuisi joukkotuhoaseisiin, siirrytään suunnitelmassa ennaltaehkäisystä vihollisen totaaliseen päihittämiseen. Yhdysvalloilla olisi tässä tapauksessa käytössään sen koko ydinasetriadi. Tällä tarkoitetaan ballistisia mannertenvälisiä ohjuksia, laivaston ohjussukellusveneitä että ilmavoimien ydinpommeja.

Mihin keinoon sitten päädytäänkin, on tavoiteltu lopputulos osin salatun kohdan mukaan selvä.

”Iske vihollisen asianmukaiseen ’järjestelmään’ tuhotaksesi vihollisen kyvyn taistella ja vaikuta avainpäätökseen vihollisuuksien päättämiseksi.”

Varsinaisten operaatioiden yksityiskohdat on salattu. Asiakirjasta paljastuu silti mielenkiintoisia yksityiskohtia. Eräs niistä on se, ettei Yhdysvalloilla ole minkäänlaista ensi-iskun suoraan kieltävää doktriinia. Iskujen on OPLAN 8010:n mukaan oltava vain kansainvälisten sodankäyntiä koskevien lakien mukaisia. Asiakirjassa mainitaan myös, että ydinaseiden käytön tulisi olla oikeasuhtaista. Käytännössä tämä voisi siis tarkoittaa sitä, ettei ydinaseita käytettäisi tavanomaisessa konfliktissa ilman, että vihollinen käyttää tai on käyttämässä yhtä tuhovoimaisia aseita.

Suunnitelmaan kirjatut ydinaseiden käyttökynnyksen syyt on salattu, mutta salaamattomassa osassa todetaan, että Yhdysvaltojen presidentti voi määrätä maan strategiset joukot iskemään ”vihamielisen teon tai aikeen” vuoksi.

George Washington -yliopiston ydinasehistorian hanketta johtava tohtori William Burr toteaa, että suunnitelman henki on, että ydinaseita käytetään vain ääriolosuhteissa.

Re: reports on 10 B-2s airborne today, September 2017 New START data showed 11 B-2s deployed. https://t.co/Nqg09emdUW pic.twitter.com/lF48sF6mg0 — Ankit Panda (@nktpnd) April 20, 2018

Make that two more. That’s half of the US Air Force stealth bomber fleet all active and over Minnesota right now. Headed somewhere. pic.twitter.com/Ghwah5Irjp — Jonathan Kealing (@JKealing) April 19, 2018