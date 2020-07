Tämä on nyt Suomen virustilanne – THL: Testiin matalalla kynnyksellä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Epidemia on tasaantunut alhaiselle tasolle.

Suomen koronavirusepidemia on Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n tänään julkaistun tilannekatsauksen mukaan edelleen rauhallinen kaikissa sairaanhoitopiireissä.

Viikoittain tartuntatautirekisteriin ilmoitettavat tapausmäärät ovat edelleen pieniä eikä tapausten määrässä ole todettu suurta vaihtelua kahteen edelliseen viikkoon verrattuna.

Viimeisen seurantaviikon aikana (29.6.-5.7.) tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin 39 uutta tapausta. Tapausten määrän kerrotaan laskeneen hieman kahteen edelliseen viikkoon verrattuna. Kuudentoista sairaanhoitopiirin alueella ei ole todettu uusia tapauksia tällä seurantajaksolla.

Torstaina ilmoitettiin kahdeksasta uudesta koronavirustartunnasta. Sairaalahoidossa on tällä hetkellä yhteensä enää 19 potilasta, joista kaksi tehohoidossa. Sairaalahoidossa olevien potilaiden määrä on laskenut selvästi huhti- ja toukokuulta, mutta tasaantunut viime viikkojen aikana. THL:n ennusteen mukaan tulevan viikon uusien sairaala- ja tehohoitojaksojen määrä on hieman suurempi kuin edellisen viikon ennusteessa.

Testikapasiteetti yli 13 000

Koronavirustestejä on tehty viimeisimmällä seurantajaksolla hieman enemmän kuin kahdella edellisellä viikolla. Positiivisten testien osuuden kerrotaan laskeneen hieman. Koronaviruksen testauskapasiteetti on tällä hetkellä yli 13 000 näytettä päivässä. Tämä ylittää sosiaali- ja terveysministeriön asettaman tavoitteen eli 10 000 näytteen päivittäisen testauskapasiteetin.

THL kertoo tavoitteeksi testata edelleen ”kaikki, joilla epäillään akuutin vaiheen koronavirustartuntaa”. Testiin hakeutuminen hyvin matalalla kynnyksellä on THL:n mukaan erittäin tärkeää. Tätä on korostettu esimerkiksi viime aikoina risteilylaivoilla tapahtuneiden altistumisten kohdalla. Näiden ei ainakaan toistaiseksi ole havaittu johtaneen uusiin tartuntaryppäisiin.

THL:n mukaan arvioitu viruksen tartuttavuusluku on 90 prosentin todennäköisyydellä välillä 0,80-1,25. Luku on noussut hieman edellisiin viikkoihin verrattuna, mutta tapausmäärät ovat edelleen vähäisiä ja epidemia tasaantunut nykyiselle alhaiselle tasolle.

Tilannearvio on juuri julkaistu: Koronavirustilanne on pysynyt rauhallisena Suomessa. Kuudentoista sairaanhoitopiirin alueella ei ole todettu uusia tapauksia viimeisimmän seurantajakson aikana 👍 #koronafi https://t.co/S6aJeMeEC5 — THL (@THLorg) July 9, 2020