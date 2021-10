Tämä on ”näkymätön vero” – rahanpesusta 3,4 miljoonaa ilmoitusta

Finanssivalvonta ei ole aloittanut tänä vuonna yhtäkään rahanpesututkintaa.

Työeläkevakuutusyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto pitää rahanpesun ehkäisemisen tilannetta absurdina.

– Rahapesun ehkäisy on ehdottoman tärkeää. Nykytilanne on kuitenkin absurdi. Rahapesuilmoitusten määrä vs. tutkinta vs. tuomiot. Kyseessä näkymätön vero, jonka maksajia ovat palveluissa ja kustannuksissa pankkien asiakkaat, Murto kirjoittaa Twitterissä.

Murto viittaa Helsingin Sanomien lauantaina julkaisemaan artikkeliin, jossa kerrottiin Finanssivalvonnan (Fiva) toiminnan tilasta. Fivan tehtävä on valvoa, että pankkien rahanpesun torjuntajärjestelmät ovat lainmukaiset ja tehokkaat.

HS:n mukaan Fiva aloitti vuonna 2020 yhden tarkastuksen, joka liittyi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen rahalaitoksissa. Vuonna 2019 tarkastuksia aloitettiin kolme ja vuonna 2018 myös yksi. Tänä vuonna tarkastuksia ei ole aloitettu ainoatakaan.

Samalla rahanpesun estämistehtävissä työskentelevien määrä on yli kaksinkertaistunut vuodesta 2018 ja yli viisinkertaistunut vuodesta 2014. Työntekijöitä on nykyään 11.

Ilmoituksia on puolestaan tullut valtavasti. Poliisi tiedotti heinäkuussa, että kesäkuun loppuun mennessä Rahanpesun selvittelykeskus kirjasi rahanpesurekisteriin ennätykselliset 3,4 miljoonaa epäilyttävää liiketoimea tai epäiltyä terrorismin rahoittamista koskevaa ilmoitusta.

Näistä ilmoituksista 26 580 vastaanotettiin muilta kuin virtuaalivaluuttapalveluihin liittyviltä ilmoittajatahoilta.

– Merkittävä kasvu ilmoitusmäärissä liittyy nimenomaan virtuaalivaluuttapalvelujen tarjoajiin, joiden ilmoitusvelvollisuus astui voimaan vuonna 2019. Huomattavan suuri ilmoitusmäärä selittyy näiden ilmoittajatahojen tehostuneilla ilmoituskäytännöillä. Muista ilmoittajaluokista erityisesti pankkien, maksunvälittäjien ja rahapeliyhtiöiden ilmoitusmäärät jatkoivat kasvuaan viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kokonaiskuva ilmoitusmäärien osalta on siis selvästi nousujohteinen, Rahanpesun selvittelykeskuksen päällikkö, rikostarkastaja Jaakko Christensen selvitti.

Rahapesun ehkäisy on ehdottoman tärkeää. Nykytilanne on kuitenkin absurdi. Rahapesuilmoitusten määrä vs. tutkinta vs. tuomiot. Kyseessä näkymätön vero, jonka maksajia ovat palveluissa ja kustannuksissa pankkien asiakkaat. https://t.co/RFzZwXDJHb — Risto Murto (@RistoMurto) October 3, 2021