Tämä on maailman yleisin roska

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Maahan heitetty tupakka voi päätyä lautasellesi.

Pidä Saaristo Siistinä ry nostaa esiin maailman yleisimmän roskaongelman. Vuosittain ympäristöön päätyy arviolta 4,5 biljoonaa tupakantumppia, joista suuri osa kulkeutuu vesistöihin.

Pidä Saaristo Siistinä ry havainnollistaa vesistöjemme tilaa vaikuttavalla ympäristövalistuskampanjalla, jossa valtava kala muodostuu tuhansista tupakantumpeista. Kampanjan tavoitteena on levittää tietoa vakavasta ongelmasta.

Pois heitetyn tupakantumpin vaikutukset voivat ulottua ihmisten ruokalautasille asti. Usein kadulle nakattu tumppi kulkeutuu sade- ja sulamisvesien sekä tuulten mukana järviin, jokiin ja meriin, missä siitä vapautuvat myrkyt voivat saastuttaa satoja litroja vettä ympäriltään.

Tupakantumppi ei maadu, vaan hajoaa mikromuoviksi, joka voi päätyä kalojen ruoansulatuskanaviin ja edelleen ruokapöytiin.

– Luonto ei ole tuhkakuppi. Tupakantumppien maahan heittäminen on valitettavan yleistä ja muuhun roskaamiseen verrattuna sitä saatetaan pitää hyväksyttävämpänä toimintana. Erityisen tavallista on heittää tumppeja katukaivoon, josta ne useimmissa paikoissa päätyvät suodattamatta suoraan lähimpään vesistöön. Ihmiset eivät välttämättä ole tietoisia tumppien aiheuttamista ympäristöhaitoista, jonka takia tiedon lisääminen on tärkeää, kertoo Pidä Saaristo Siistinä ry:n ohjelmapäällikkö Julia Jännäri.

Tumpeista muodostuva kala havainnollistaa ilmiön vahingollisuutta niin ympäristölle kuin ihmisillekin. Kampanjan tavoite on Jännärin mukaan lisätä tietoa ilmiöstä ja saada ihmiset harkitsemaan uudelleen mihin he tumppinsa heittävät.

– Kampanjalla visualisoimme ongelmaa ja tuomme sen suoraan ihmisten silmien eteen. Toivomme sen herättävän tunteita ja johtavan käyttäytymismuutokseen, jonka myötä tupakantumppeja ei päätyisi enää luontoon. Kampanja toimii muistutuksena siitä, että maahan heitettyjen tumppien vaikutukset voivat koskettaa meitä jokaista, Jännäri sanoo.