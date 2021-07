Tämä on koronan keskittymä Suomessa – ilmaantuvuus nyt yli sata

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ilmaantuvuusluku on Päijät-Hämeessä muuhun maahan nähden lähes kaksinkertainen.

Koronaviruksen ilmaantuvuusluku kahdelta viikolta on nyt 48, kun tätä edeltävänä kahden viikon jaksolla se oli 21. Sen sijaan Päijät-Hämeessä luku oli nyt 113, kun aiemmin se oli 43. Kuukauden aikana ilmaantuvuus on siis kolminkertaistunut Päijät-Hämeessä, selviää Päijät-Soten tilannekuvasta.

Verkkouutiset kertoi eilen 9.7., että Päijät-Hämeen tilanne on pahin Lahdessa ja leviäminen on saanut alkunsa juhannuksen joukkoaltistumisista. Pelkästään yli 50 nuorta sai tartunnan Lahden Armas-yökerhosta. Tänään on raportoitu altistumisista Lahden Ten Dollars Saloonissa.

Lisäksi Venäjältä tulleilla jalkapallon EM-turisteilla on vaikutusta. Delta-muunnosta ilmoitettiin perjantaina 8.7. Päijät-Hämeen tutkituista koronanäytteistä koronapositiivisista olleen 27 prosenttia, joista puolet oli Venäjältä EM-kisoista tulleilta.