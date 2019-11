”Tämä on kivuliasta” – Auschwitz-museo nosti esiin suomalaisen baarin kyltin

Auschwitzin keskitysleirin museo on julkaissut Twitterissä kuvan Kärkölän Lappilassa sijatsevan Tankki-kyläbaarin oven yläpuolella olevasta Arbeit macht frei -kyltistä. Samanlainen oli myös keskitysleirin portin päällä.

– ”Arbeit macht frei” oli valheellinen, kyyninen illuusio, jonka SS loi Auschwitzin leirin vangeille. Näistä sanoista tuli yksi ihmisten vihan ikoneista. On kivuliasta nähdä tätä symbolia väärinkäytettävän näin, museo tviittaa.

Tviitti ehti kerätä tiistaina nopeasti satoja tykkäyksiä ja jakoja.

Tankki-baarin kyltistä uutisoi ensimmäisenä Seutu4. Baarin ja kiinteistön omistaja Juha Koskisen mukaan kyltti on pantu oven päälle ”huvikseen ja piruuttaan”. Hän sanoo, että kyltti pysyy paikallaan, eikä sillä viestitä mitään erityistä.

– En ole uus- enkä vanha natsi, ja onhan meillä paljon muutakin sotahistoriallista tavaraa ja kuvastoa täällä baarissa. Kyllä tuosta pihan telahaupitsistakin tuli aikanaan palautetta, Koskinen kommentoi.

A "military" bar in a Finnish village of #Lappila.

"Arbeit macht frei" was a false, cynical illusion the SS gave to prisoners of the #Auschwitz camp. Those words became one of the icons of human hatred. It's painful to see the symbol misused this way. https://t.co/9d7aHlhPNJ pic.twitter.com/dbgH7Xjkzh

— Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) November 12, 2019