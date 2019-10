”Tämä on iso juttu” – Pohjois-Korean testissä kokeiltiin ydinohjusta

Pohjois-Korean uskotaan testanneen sukellusveneen ballistista ohjusta.

Pohjois-Korean keskiviikkona laukaisema ohjus saattaa kertoa uudesta kyvystä. Etelä-Korean viranomaisten mukaan ohjus ammuttiin noin 450 kilometrin päähän, mutta se saavutti 910 kilometrin korkeuden. Ohjus laukaistiin vedessä olleelta koealustalta. Asiantuntijat pitävät koetta merkittävänä.

Pohjois-Korean ohjusjärjestelmien asiantuntija, kirjailija-tutkija Ankit Panda huomauttaa Twitterissä lukujen merkitsevän, että ohjuksen maksimikantama on lukujen perusteella suurin, mitä Pohjois-Korea on testannut sitten marraskuun 2017 laukaisun.

– Tämä on iso juttu, Panda toteaa.

Koe on merkittävä myös ohjuksen tyypin vuoksi. Pohjois-Korean ohjus oli mediatietojen mukaan sukellusveneestä laukaistava ballistinen ohjus. International Institute of Strategic Studiesin tutkija Joseph Dempseyn mukaan kyseessä oli myös ensimmäinen ydinaseen kuljettamiseen soveltuvan ohjuksen ammunta sitten marraskuun 2017 testin.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ehtinyt kutsua koetta ”hyvin tavanomaiseksi”. Ankit Panda on täysin eri mieltä.

– Minusta Pohjois-Korean sukellusveneestä laukaistavien ballististen ohjusten kokeet eivät näytä lainkaan tavanomaisilta, hän toteaa.

Panda korostaa Joseph Dempseyn tapaan sitä, että kyseessä oli selvästi ensimmäinen strategisen ydinaseen kuljettamiseen soveltuvan ohjuksen koe liki kahteen vuoteen.

One very obvious observation about tonight’s missile test that I can’t believe escaped me earlier: this is unambiguously the first test of a missile designed to deliver a strategic nuclear payload since the November 28, 2017, test of the Hwasong-15. That’s a big moment. — Ankit Panda (@nktpnd) October 2, 2019

Sorry I'm late with the thing, here's a rough cut comparing today's launch to 2017's Hwasong fest pic.twitter.com/GyXlOWWQ7Y — Andrew Facini (@andrewfacini) October 2, 2019

#NorthKorea now assessed to have launched single SLBM https://t.co/A7BlfoXoFZ 🔹First at sea SLBM test in 3 years (Aug 2016 -pictured) 🔷 First clear nuclear capable missile test since HS-15 ICBM (Nov 2017) 🔷 Longest range missile type (MRBM?) test since HS-15 ICBM (Nov 2017) — Joseph Dempsey (@JosephHDempsey) October 2, 2019