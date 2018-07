Tämä on ISIS:n inghimasi – säälimätön iskutaktiikka länttä vastaan

ISIS-järjestön johtajan Abu Bakr al-Baghdadin pojan kerrotaan kuolleen Syyrian hallintoa ja sitä tukevia venäläisjoukkoja vastaan käydyssä tulitaistelussa.

Hudhayfah al-Badri oli iskenyt niin sanotulla inghimasi-taktiikalla voimalaitosta vastaan.

Toisin kuin itsemurhapommittajat, inghimasi-taistelijat pyrkivät pysymään elossa mahdollisimman pitkään. He käyttävät taistelussa käsiaseita ja räjäyttävät pommiliivinsä vasta tilanteen käydessä toivottomaksi.

Bellingcat-sivuston mukaan ISIS omaksui melko tuntemattoman taktiikan al-Qaida- ja al-Nusra -terroristijärjestöiltä. Inghimasi-jihadistit ovat hyökänneet länsimaalaisia vastaan muun muassa Tunisiassa, Libyassa ja Ranskassa.

ISIS:n kannalta taktiikka soveltuu erityisen hyvin sosiaalisen median aikakaudelle, sillä pitkään kestävät piiritystilanteet saavat valtavasti mediahuomiota.

Inghimasi-operaatiot ovat keränneet viime vuosina huomattavan määrän ihailua ja kannustusta ääri-islamistisilta tahoilta. Taistelijoiden on muun muassa kuvailtu ”käyskentelevän paratiisin hienoimmissa huoneissa”.

Hyökkäysten julkisuusarvoa on hyödynnetty myös Euroopassa. Esimerkiksi yksi Pariisin Charlie Hebdo -hyökkääjistä lähetti suoraa videokuvaa verilöylystä Facebookin kautta.

Inghimasi-käsite ilmaantui arabiankieliseen mediaan vuoden 2013 paikkeilla, mutta sosiaalisessa mediassa sitä käytettiin jo aiemmin. Käsitteen taustalla on inghamasa-verbi, joka tarkoittaa uppoutumista tai jonkin keskelle ajautumista.

Inghimasi-taistelijan päätavoitteena on syöksyä vihollisjoukkojen keskelle ja aiheuttaa mahdollisimman paljon tuhoa. Taistelijalla ei ole välttämättä pyrkimystä selvitä itse hengissä takaisin.

Al-Qaidaan kytköksissä olevan verkkosivun mukaan taistelijat ”uhraavat itsensä ja avaavat voiton ovet muille uskonsotureille”. Uusien ISIS-taistelijoiden on kerrottu täyttävän lomakkeen, jossa omaksi roolikseen voi valita tavallisen taistelijan, itsemurhapommittajan tai inghimasi-taistelijan.

Syyriassa toteutetuissa ISIS-operaatioissa on usein yhdistelty auto-pommeja, raskasta tulitukea ja inghimasi-taistelijoita. Jihadistit valtasivat järjestön huippuvuosina kolme Syyrian armeijan tukikohtaa Raqqan lähettyvillä samankaltaista taktiikkaa hyödyntäen.

ISIS:n ”kalifaatin” romahduksesta huolimatta iskut tuskin loppuvat.

– Itsemurhaiskut ovat ohi nopeasti. Niihin verrattuna inghimasi-taistelijat voivat pitkittää mediahuomiota ja aiheuttaa enemmän uhreja. Kuten Bataclanin teatterissa, Tunisian museohyökkäyksessä ja Istanbulin lentokenttäiskun yhteydessä nähtiin, voivat taistelijat aiheuttaa tuhoa aseillaan ennen pommiliiviensä räjäyttämistä, Bellingcat toteaa.

– Inghimasi-tyylisten hyökkäysten suosio on madaltanut jihadistien iskukynnystä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. On paljon helpompaa hankkia ase kuin tehdä voimakas, piilotettu räjähde. Hyökkäykset tulevat siis valitettavasti yleistymään jatkossa.

Homs: ISIS announces the death of Hudhayfah al-Badri, a son of the group’s leader Abu Bakr al-Baghdadi. The kid apparently conducted an Inghimasi OP against regime forces/Russians at a thermal power station. pic.twitter.com/sRUHB4Sg9o

— Björn Stritzel (@bjoernstritzel) July 3, 2018