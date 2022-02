Hitas-kattohuoneistoon jo 438 hakemusta – ”tämä on ihan sairasta”

Valtuutetun mielestä veronmaksajien ei pitäisi tukea huippulukaaleissa asumista.

Helsingin kaupunginvaltuutettu Otto Meri (kok.) vaatii Hitas-järjestelmän lakkauttamista.

Hän viittaa Ilta-Sanomissa tiistaina julkaistuun uutiseen, jonka mukaan Helsingin Jätkäsaareen rakenteilla olevan hitas-talon kalleimpaan kattohuoneistoon jonottaa satoja ostajaehdokkaita.

Ostajat valitaan arpomalla.

– Eilinen hitas-uutinen on saanut lottokansan liikkeelle. Nyt hakemuksia on jo 438. Tämä on ihan sairasta, Otto Meri twiittaa.

Hitas on Helsingin kehittämä asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyjärjestelmä, jonka tarkoituksena on mahdollistaa tavallista edullisempi omistusasuminen Helsingissä. Järjestelmää on kuitenkin kritisoitu siitä, että todellisuudessa se suosii hyväosaisia ja tarjoaa asuntosijoittajille erinomaisia mahdollisuuksia. Asuntojen ostohinta on tavallista alhaisempi, mutta ne voi vuokrata eteenpäin kovaan markkinahintaan.

Jätkäsaaren hulppean kattoterassiasunnon velaton hinta on 589 000 euroa ja myyntihinta 177 192 euroa.

Otto Meri toteaa, että sadat hakijat ovat laittaneet ”vetämään lottokupongin, jonka pääpalkintona on helsinkiläisten veronmaksajien subventoima 105 neliön hitas-kattohuoneisto Helsingin paraatipaikalta”.

Helsingin yliopiston makrotaloustieteen professori Niku Määttänen kommentoi asiaa Twitterissä.

– Mitäs jos kaupunki ostaisikin kaikki talon asunnot Hitas-hintaan, myisi ne eniten tarjoaville, ja käyttäisi voitot hoitojonojen lyhentämiseen? Olisiko liian kovaa markkinataloutta, hän kysyy twiitissään.

