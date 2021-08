”Tämä on hätähuuto, kansalaisyhteiskunta romahtaa”

Kokoomuksen opiskeljaliiton mukaan opiskelijat on unohdettu ahtaisiin yksiöihinsä varomaan koronaa.

Kokoomuksen opiskelijaliito Tuhatkunnan mukaan opiskelijoiden sietokyky koronassa alkaa olla vähissä.

”Olemme opiskelijajärjestönä roikkuneet etäyhteyksien varassa, ja opiskelijoiden tavoittaminen on tuntunut ajoittain lähes mahdottomalta tehtävältä, opiskeluajasta selviytymisestä puhumattakaan. Tämä piina on kestänyt jo puolentoista vuoden ajan, ja uskokaa, kun kerron: nyt alkaa riittää”, Tuhatkunnan vt. puheenjohtaja Niina Hämäläinen kirjoittaa Helsingin Sanomien mielipidepalstalla.

Hänen mukaansa järjestöt ja tapahtumajärjestäjät sekä monet muut tekevät kaikkensa, mutta viimeaikaiset uudet kiristykset ovat kohtalokkaita.

” Täällä kansalaisyhteiskunta luhistuu silmien alla rajoituksiin, ja opiskelijat on unohdettu ahtaisiin yksiöihinsä. Meidän odotetaan vielä valmistuvan oman alamme ammattilaisiksi etäyhteyden välityksellä”, Hämäläinen kirjoittaa.

Hämäläisen mukaan on ymmärrettävää, että koronaan on ollut vaikea sopetutua. Puolitoista vuotta on kuitenkin hänestä pitkä aika, eikä mahdollisesti paheneva tilanne voi tulla päättäjille yllätyksenä.

”Jo pitkään toivottu koronapassi on ollut useissa Euroopan maissa käytössä kuukausien ajan, mutta vasta mittavan äläkän jälkeen Suomen hallitus suunnittelee sitä syksylle. Miksi tämä pieni ja ketteräksi kuvattu maa on nyt jatkuvasti jälkijunassa? Esitys on ollut hallitukselta arvoton näytelmä, joka on maksanut opiskelijoille menetettyjä vuosia ja koko kansalaisyhteiskunnalle mittavia vahinkoja, joiden hintalappu on jo inhimillisesti mittaamaton”, Hämäläinen kirjoittaa.

Kyse on Hämäläisen mukaan kansalaisyhteiskunnan hyvinvoinnista.

”Tämä koko kansalaisyhteiskuntaa koskeva ahdinko ei ole mitään teatteria, vaan kyse on aidoista hätähuudoista”, hän huomauttaa.