Tämä on ”Häijy panda” – Kiinan hakkerit iskivät koronan avulla

Raportin mukaan hakkerit esiintyivät ulkoministeriönä.

Kiinan valtioon liitetty hakkeriryhmä on käyttänyt koronavirusta hyväkseen kyberhyökkäyksissä. Mongolian viranomaisiin kohdistunut paljastunut operaatio on ristitty ”Häijyksi pandaksi”. Asia ilmenee tietoturvayhtiö Checkpointin raportista. Siitä uutisoivan Forbesin mukaan koronaviruksen varjolla on levitetty runsaasti haittaohjelmia sisältäviä viestejä ja applikaatioita.

Kiinalaisten hakkereiden kerrotaan käyttäneen aiemmin tuntematonta haittaohjelmaa, joka avaa pääsyn kohteeseensa. Haittaohjelma oli kätketty kahteen väärennettyyn ”Mongolian ulkoministeriön tiedotteeseen”. Niitä lähetettiin eri viranomaisille Mongoliassa. Väärissä asiakirjoissa annettiin tietoa koronaviruksen leviämisestä ja viitattiin kiinan kansanterveysneuvoston dataan.

Checkpointin mukaan operaatio on osa jo pidempään käynnissä ollutta kiinalaisten hakkereiden hanketta, joka kohdistuu useisiin hallituksiin ja organisaatioihin ympäri maailmaa.

– Tässä nimenomaisessa kampanjassa COVID-19-pandemiaa käytettiin uhrien houkuttelemiseen osaksi infektioketjua, raportissa todetaan.

Checpointin mukaan julkisen sektorin tahojen kaikkialla tulisi suhtautua varoen koronavirukseen liittyviin viesteihin ja sivustoihin.