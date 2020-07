Tämä on Ghluv – näin vältät koskemasta viruspintoja

CBS News kertoo alla näkyvällä videolla Ghluv-käsineestä. Se on käden päälle tarpeen vaatiessa ranteesta vedettävä ”sukka”, jonka myötä välttää koskemasta sormillaan mahdollisesti saastuneita pintoja.

Ghluvilla uskotaan vältettävän koronan leviämistä ovenkahvoista, lukoista, hissin napeista, valokatkaisimista ja vastaavista monien koskemista pinnoista. Sukkaan kuuluu antimikrobinen pinta.

Ranteessa kulkeva, esiin vedettävä, pestävä ja yhä uudelleen käytettävä Ghluv saanee aikaan monia vastaavia kehitelmiä ympäri maailman.

The coronavirus pandemic is inspiring new inventions to help people stay safe and avoid frequently touched surfaces that could potentially be contaminated. pic.twitter.com/uARxF2XZrW

— CBS News (@CBSNews) July 16, 2020