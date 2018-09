Ensimmäinen kuva suurimmasta vakoilutapauksesta: Matka halki Suomen

Oleg Gordievskin kuljetuksessa 1985 salaa Neuvostoliitosta Suomeen käytettiin neljää autoa.

Tiedustelijoiden ainutlaatuiset, suttuiset valokuvat on julkaistu Ben MacIntyren uutuuskirjassa The Spy and the Traitor (Foyles).

Ne ovat ensimmäiset julkisuudessa nähdyt kuvat KGB-eversti ja superloikkari Oleg Gordievskin maailmankuulusta kuljetuksesta, jolla Britannian MI6 toi hänet Neuvostoliitosta Suomeen diplomaattiauton takakontissa lauantaina 19. heinäkuuta 1985.

Kylmän sodan suurtapauksesta on vuosien varrella kerrottu useaan otteeseen erilaisia lisätietoja. MacIntyren kirja onnistuu yhä kertomaan paljon uutta ja osin uutta mielenkiintoista. Itse pakoautoa ei edelleenkään nähdä.

Kirjassa kerrotaan, että pakoauto ja Gordievskin takakontti oli brittidiplomaattipariskunnan Ford Sierrassa. Aiemmin entinen CIA-virkailija on sanonut, että kyseessä olisi ollut Land Rover, jossa oli erikoisvalmisteinen takaosa tarkoitusta varten.

Sierran kanssa Moskovasta ajoi kirjan mukaan toisen brittiparivaljakon Saab. Suomessa Gordievski siirrettiin kahden muun auton kyytiin, jotka ajoivat Norjaan.

MI6:n operaatio oli nimeltään PIMLICO.

Yllä olevassa valokuvassa kirjan mukaan MI6:n ”poisveto-ryhmä pysähtyy turistikuvaan matkalla Norjaan muutama tunti sen jälkeen kun karkulaisvakooja tuli yli Suomeen”. Kuva vaikuttaa kuitenkin olevan Norjan puolelta, jonne seurue saapui aikaisin sunnuntaiaamuna Karigasniemeltä.

Yllä olevan kuvan oikeanpuoleisen miehen kerrotaan olevan Tanskan tiedustelusta, joka siis osallistui operaatioon. Kuva on mahdollisesti toisen tanskalaisen ottama.

