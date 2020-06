Elon Muskin aikataulu Mars Citylle on hurja

Punaisella planeetalla on ihmisten asuttama Mars City vuonna 2050. Ensimmäiset tavaraa sisältävät raketit lähetetään Marsiin 2022. Ihminen lentää ensi kerran Marsiin 2024.

Tämä on SpaceX:n Elon Muskin suunnitelma, josta hän ei ole luopumassa.

Muskin monenlaisessa yritystoiminnassa kaikki palvelee omalla tavallaan Marsin asuttamista. Edellisen aikataulun hän esitteli ensi kertaa syyskuussa 2017. Vuotta aiemmin aikataulu oli hieman toisenlainen.

Elon Muskin mielestä kyse on juoksusta kelloa vastaan. Hänen näkemyksensä mukaan ihmiskunnalla on eloon jäädäkseen vain lyhyt aikaikkuna päästä pois aurinkokunnasta.

SpaceX lähettäisi ensimmäisen raketin jälkeen ehkä 12 vastaavaa tavarankuljetusrakettia Marsiin. Maapallo ja Mars ovat linjassa joka 26. kuukausi, joten tämä kestäisi noin 25 vuotta. Sen jälkeen Mars City saataisiin pystyyn ennen vuotta 2050.

Kyse on miljoonasta tonnista tavaraa. Tämä maksaisi 0,5-1 prosenttia maailman bruttokansantuotteesta – ehkä 100 miljardin dollarin ja 10 biljoonan dollarin välillä.

SpaceX aikoo tuottaa 1000 Starship-rakettia. Jo nyt yhtiö on maapallolla osoittanut, että sen raketit eivät ole kertakäyttöisiä ja niillä voi myös tulla takaisin. Mutta Marsista voi myös mennä eteenpäin.

Open your eyes, look up to the skies

— Elon Musk (@elonmusk) May 22, 2020