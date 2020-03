Tämä on Borei-A – videolla Venäjän uusi ydinsukellusvene

Venäjän puolustusministeriön Zvezda-kanava on julkaissut uuden esittelyvideon maan huippumodernista projekti 955- eli Borei-sukellusveneluokasta.

Paranneltuun Borei-A-luokkaan kuuluva K-549 Knyaz Vladimir -alus on ollut rakenteilla Sevmašin telakalla vuodesta 2012 lähtien.

Knyaz Vladimirin ensimmäinen koepurjehdus tehtiin vuonna 2018, minkä jälkeen ballististen RSM-56 Bulava -ohjusten laukaisua kokeiltiin meriharjoituksessa. Aluksen on määrä astua palvelukseen toukokuussa kolmen aiemman Borei-luokan sukellusveneen rinnalle.

Yhdysvaltain laivastossa palvellut sukellusveneasiantuntija Eric Moreno on nostanut esiin videolla näkyvät yksityiskohdat ydinsukellusveneen potkurista. Uudet rakenteelliset ratkaisut viittaavat siihen, että sukellusveneitä on entistä vaikeampi havaita. Venäjän laivaston mukaan uudet alukset ovat huomattavasti kylmän sodan aikaisia Akula-luokan hyökkäyssukellusveneitä hiljaisempia.

Borei- ja Borei-A-luokkaa on kaavailtu kiinteäksi osaksi Venäjän ydinasepelotetta. Sukellusveneiden on määrä ylläpitää pitkiä partioita merialueilla ja pysytellä piilossa mahdollista konfliktitilannetta varten.

#SSBN Borei-A… notice the design of the blade. Most thruster blades aren't welded to the casing around it. I am not a screw expert but I believe this hints at quieter tech. No blade tips=less cavitation @JivTurky @DavidAyerMovies?? #Submarines #MilAcceptance pic.twitter.com/ksEVVWBAkO

— Eric Moreno (@KingNeptune767) March 10, 2020