Tämä on Belgorod: Venäjän salaisin sukellusvene

Ydinkäyttöinen Belgorod on maailman pisin sukellusvene.

Venäjä on laskemassa vesille uuden jättimäisen ydinsukellusveneen. Sukellusveneasiantuntija H.I. Sutton kertoo kotisivuillaan, että Belgorod-aluksen odotetaan lähtevän Severodvinskin Sevmashin telakalta parin viikon sisällä.

Belgorodia on tituleerattu ”Venäjän salaisimmaksi sukellusveneeksi”. Kyseessä on tiettävästi maailman pisin sukellusvene. H.I Sutton on julkaissut kattavan selvityksen veneen tähän mennessä julki tulleista ominaisuuksista sekä Belgorodin tunnuksen (alla). Siihen on kuvattu itse veneen ja Belgorodin kaupungin vaakunan lisäksi myös Neuvostoliiton sirppi ja vasara sekä kultainen rapu.

Neuvostosymboliikalla viitataan veneen historiaan. Belgorodin pohjana on käytetty keskeneräiseksi jäänyttä neuvostoaikaista Oscar II -luokan ohjussukellusvenettä. Rapu taas viittaa Venäjän asevoimien syvänmeren tutkimuksen GUGI-laitokseen. Virallisesti tutkimustyötä tekevä GUGI vastaa tiettävästi erilaisista salaisista tiedusteluoperaatioista. Sellaiset ovat todennäköisesti myös Belgorodin todellinen tehtävä.

Poseidon

Belgorodin runko on noin 20 metriä jo ennestään valtavaa Oscar II -venettä pidempi. Lisätilaa tarvitaan sukeltajien ilmalukkoja sekä erilaisia sukellusrobotteja ja muita tiedustelutehtäviin tarvittavia kuormia varten. Joidenkin lähteiden mukaan Belgorod saattaa myös toimia ydinkäyttöisen erittäin syvälle sukeltavan Losharik-vakoilusukellusveneen emoaluksena.

Tuoreimpien tietojen mukaan Belgorodille kaavaillaan myös jonkinlaista taisteluroolia. Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu kertoi maaliskuussa, että uudesta sukellusveneestä tulee ensimmäinen Poseideon-torpedolla ”täysiaikaisesti varustettu” alus.

Runsasta mediahuomiota saaneen ydinkäyttöisen ja itsenäisesti toimivan Poseidonin ajatuksena on ujuttaa suurikokoinen ydinkärki lähelle vihollisen rannikkoa. Sen räjäytys aiheuttaisi valtavan radioaktiivisen tsunamin. Käytännössä kyse on ydinsodan niin sanottuun toiseen iskuun varatusta aseesta, joka varmistaisi kostoiskun vihollisen ohjuspuolustuskyvyistä riippumatta. Nopean ja syvällä sukeltavan torpedon havaitseminen ja torjuminen olisi erittäin haastavaa.

Yhdysvaltojen tiedustelun hiljattain julki tulleiden arvioiden mukaan Poseidonin moottoria ei ole vielä testattu onnistuneesti ja ase saadaan käyttöön aikaisintaan vasta vuonna 2027.

#Russia #Submarine Belgorod expected to be launched within a couple of weeks. New badge shows special mission hull insert and GUGI crab but not Poseidon https://t.co/1NjpIqiSPl pic.twitter.com/dl4fD6gphY — H I Sutton (@CovertShores) March 23, 2019