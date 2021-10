Näin ikivanha ajatus huonosta ilmasta pilasi koronan hoidon

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ymmärtämättömyys ilmaleviämisestä oli pandemian alun raskas virhe.

Huippuasiantuntijoiden julkaisema raportti luo synkkää kuvaa koronapandemian hoidon alussa tehdystä suuresta virheestä. Asiasta uutisoi brittilehti The Telegraph.

24 kansainvälisen tutkijan allekirjoittama raportti väittää, että niin kutsuttua miasmaa vastaan menneisyydessä käyty argumentaatio sokaisi nyt tutkijat siltä tosiasialta, että koronavirus todella leviää ilmateitse.

Miasma tulee muinaisen kreikan kielestä ja tarkoittaa ”pahaa ilmaa”, myrkyllisiä huuruja, jotka levittävät sairauksia. Se oli lääketieteen perususkomus 1900-luvulle asti. Useiden sairauksien, jotka todellisuudessa leviävät esimerkiksi likaisen veden kautta, uskottiin leviävän saastuneen ilman kautta.

– Missä moni meistä sairastuu samaan tautiin samaan aikaan, syy linkittyy siihen mikä on kaikista yleisintä ja jota me kaikki käytämme eniten. Se on hengittämämme ilma, ajatuksen kehittänyt Hippokrates kirjoitti aikanaan.

Ajatuksessa on kuitenkin virheellistä se, että sairauksia levittävä ilma olisi ihmisistä riippumatonta. Todellisuudessa se voi johtua ihmistenvälisestä kontaktista.

Osin tästä syystä modernissa nykylääketieteessä on saatettu vastustaa vahvasti miasmaa muistuttaviakin teorioita – niistä tuli lähes punainen vaate ja pilkanteon kohde. Tutkijaryhmän mukaan tämän vuoksi esimerkiksi kasvomaskien ja hyvän ilmanvaihdon vaikutus koronapandemian vastaisessa työssä sivuutettiin ja niiden käyttöönotto myöhästyi kriittisesti.

– Vastustus ajatukselle sairauksien ilmateitse leviämiseen ei ole uutta. Se on toistunut useasti viimeisen vuosisadan aikana ja on haitannut suuresti ymmärrystä siitä miten sairaudet leviävät, raportissa sanotaan.

– Suurten lääketieteellisen organisaatioiden hidas ja umpimähkäinen hyväksyntä sille faktalle, että koronavirus leviää ilmateitse, vaikutti pandemian epäoptimaaliseen hallintaan.