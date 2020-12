Tämä oli soitetuin joululaulu viime vuonna

Joulun soitetuimmista joululauluista viime vuonna puolet oli kotimaisia kappaleita.

Viime jouluna radiokanavilla soitetuin joululaulu oli edellisten vuosien tapaan Wham!-yhtyeen kappale Last Christmas (902 soittokertaa). Joulun toiseksi soitetuin kappale oli Mariah Careyn All I Want For Christmast Is You (781 soittokertaa).

Kolmantena ja ensimmäisenä kotimaisena kappaleena oli Vesa-Matti Loirin Sydämeeni joulun teen (587 soittokertaa).

Neljäntenä oli Katri Helenan Joulumaa (492 soittokertaa) ja viidentenä oli Chris Rean Driving Home For Christmast (469 soittokertaa).

Kymmenen soitetuinta kotimaista joululaulua mahtuivat kaikki kahdenkymmen soitetuimman kärkeen. Vesa-Matti Loirin ja Katri Helenan lisäksi listalla on kahdeksan kotimaista kappaletta.

Kotimaisen listan kolmantena oli Leevi & The Leavingsin Jossain on kai vielä joulu, neljäntenä Suvi Teräsniskan Hei mummo, viidentenä Johanna Kurkelan Tonttu, kuudentena Laura Voutilaisen Joulumieli, seitsemäntenä Erinin, Vesalan ja Maija Vilkkumaan Tonttuparaati, kahdeksantena Haloo Helsingin Joulun kanssas jaan, yhdeksäntenä Antti Tuiskun Tulkoon joulu ja kymmenentenä Vesa-Matti Loirin kappale Varpunen jouluaamuna.

Tilaston on tehnyt tekijänoikeusjärjestö Gramex radioilta saamiensa soittotietojen perusteella.