”Tämä menee oudoksi” – video Wuhanin evakuointilennolta

Yhdysvallat lähettää torstaina viimeiset evakuointilennot koronaviruksen runtelemaan Kiinaan hakeakseen kansalaisiaan pois Hubein maakunnassa sijaitsevasta Wuhanin kaupungista.

NBC Newsin toimittaja jakoi Twitterissä Yhdysvaltain evakuointilennolla kuvatun videon, jolla järeisiin suojavarusteisiin pukeutuneet työntekijät ohjeistavat megafonien avulla matkustajia.

– Suojapukuja, Ghosbusters-maskeja, megafoneja, lomakkeita ja varoitus amerikkalaisille, ”tämä menee todella oudoksi”, kun he laskeutuvat, NBC:n toimittaja Janis Mackey Frayer tviittaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen torstaina päivittämien tietojen mukaan koronavirus on tappanut 565 ihmistä, joista suurin osa Hubein maakunnassa. Tartuntoja on todettu yhteensä yli 28 000.

Useat maat ovat evakuoineet kansalaisiaan Wuhanista. NBC Newsin mukaan USA lopettaa evakuointilennot torstaina.

Inside a US evacuation flight from #Wuhan: hazmat suits, Ghostbusters masks, megaphones, forms & a heads up for Americans it’ll ‘get really weird’ when they land. Final US airlifts tonight as #coronavirus cases rise to 28k+ in #China; 563 have died. @NBCNews (video Jacob Wilson) pic.twitter.com/CJZ5i6ALQg

— Janis Mackey Frayer (@janisfrayer) February 6, 2020