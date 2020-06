”Maria Guzeninan kammottava puhe…” – puhemieheltä erikoinen huomautus

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vanhustenhoidon henkilöstön mitoituksesta käytiin eduskunnassa kuuma keskustelu.

Eduskunnassa puhuttiin tiistaina hallituksen esityksestä kuuluksi 0,7-henkilöstömitoitukseksi. Virallisesti kyse on ”ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta”.

Hallituspuolueiden kansanedustajat korostivat esityksen historiallisuutta. Oppositiosta sanottiin esityksen pettävän sekä vanhukset että hoitajat ja olevan ”puhallettu lupaus”, koska rahoja ja hoitajia ei ole.

Sähäköitä puheenvuoroja käyttivät muun muassa SDP:n Maria Guzenina ja kokoomuksen Juhana Vartiainen.

Maria Guzenina katsoi koko puheensa ajan salin oikeaan laitaan ja omisti puheensa kokoomukselle.

– Kyllä se näin on, että kokoomus jatkaa täällä edelleen sinnikkäästi mielikuvien luomista, mielikuvien luomista. Puolue, joka on yli vuosikymmenen vastustanut sitovaa hoitajamitoitusta ei pysty vieläkään myöntämään, että te olette ollut väärässä kaikki nämä vuodet, Maria Guzenina aloitti.

Oikealta laidalta kuului vastustavia huutoja.

– Kaikki muut eduskuntapuolueet kannattavat sitovaa henkilöstömitoitusta, ovat asettuneet sen taakse, osa toivoo että vielä nopeamminkin päästäisiin asian kanssa etenemään, kokoomus on ainoa jarrupuolue. Näin se vaan on, Maria Guzenina sanoi.

Hänen mukaansa kokoomus sanoo aivan oikein, ettei voi olla niin, että hoitajat vain siirretään kotihoidon puolelta. Guzeninan mukaan siksi tarvitaankin siirtymäaika.

Sitovan mitoituksen tulenkantajana on SDP:n edustajan mukaan ollut moni vuosien varrella, ”aikamoisessa myrskyssäkin, mutta tätä on viety eteenpäin joukkuetyöllä, sinnikkyydellä, ja vihdoinkin on päästy tähän”.

Hän kiitti muun muassa omaisia ja ”lahjomatonta mediaa”.

– Mutta ratkaiseva tekijä on ollut tämä hallituspohja. Koska kokoomus on kaikilla edellisillä kolmella vaalikaudella vastustamassa tätä asiaa, Guzenina totesi.

Showpainia,

haistattelua

Maria Guzeninan jälkeen puhunut kokoomuksen Juhana Vartiainen kehotti katsomaan suurta kuvaa.

– Suomen vanhusten hoiva, kuten useimmat julkiset toiminnot, ovat viime vuosina olleet jatkuvasti heikkenevällä uralla ikärakenteen ja huoltosuhteen muuttumisen vuoksi. Kehityksessä Suomi ei ole kyennyt reagoimaan samalla tavalla kuin muut pohjoismaat, ja tämän takia kaikkialla vallitsee valtava niukkuus ja tällaisia ongelmia on, Juhana Vartiainen sanoi.

– Silloin se, että vaaditaan vain lakiin mitoituksia, ilman että oikeasti pidetään huolta niistä resursseista – se ei näitä ongelmia ratkaise.

Vartiaisen mukaan hallituksen alkuperäinen esitys oli jopa ”haistattelumentaliteetilla tehty” ja hallituspuolueet osoittavat ”modernia showpainia”.

– Kun lakeja säädetään, täytyy pitää huolta rahoituksesta ja toimeenpanosta, hän huomautti.

– Ei oikeastaan välitetä siitä, mistä resurssit tulevat. Ei välitetä siitä, onko rahaa, onko henkilöstöä eikä edes haluta siitä keskustella. Se on äärimmäisen surullinen piirre suomalaisessa politiikassa, turhautuneen oloinen Vartiainen kuvaili hallitusta.

Juhana Vartiaisen mukaan hallitus voisi samalla tavalla ilmoittaa, että ilmastonmuutos ratkeaa lausumalla, jolla edellytetään ilmaston lämpenevän vain yhden asteen.

– Se olisi suunnilleen yhtä eettistä ja yhtä rakentavaa kuin mitä oli tämä Maria Guzeninan kammottava puheenvuoro täällä.

Varapuhemies Juho Eerola (ps.) huomautti puheen jälkeen Vartiaista. Tämä näytti ensin yllättyneeltä.

– Käytetään kuitenkin edustajista puhuttaessa nimitystä edustaja, Guzenina, ja näin päin pois, Juho Eerola totesi ja antoi puheenvuoron seuraavalle kansanedustajalle.