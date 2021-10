Tämä mainosten estäjä tappaakin selaimesi

Tietoturvayhtiö Imperva varoittaa Chrome-selaimeen saatavilla olleesta AllBlock Chromium -lisäosasta, joka ohjaa käyttäjän ajoittain väärille verkkosivuille.

Lisäosan väittää estävänsä eri sivustoilla näkyviä mainoksia ja ponnahdusikkunoita. Tutkimuksen perusteella se kuitenkin lisää tämän ohella omia mainoksiaan verkkosivuille ja ohjaa käyttäjiä eri osoitteisiin.

Tavoitteena on tuottaa AllBlock Chromiumin tekijöille lisätuloja. Lisäosa on varustettu lukuisilla tekniikoilla sen todellisen toiminnan piilottamiseksi. Muun muassa debug-konsoli tyhjennetään 0,1 sekunnin välein.

Imperva muistuttaa valitsemaan selaimeen asennettavat lisäosat tarkasti. AllBlock on saanut hyviä käyttäjäarvosteluita, sillä se estää ainakin osan mainoksista.

Google on ilmoittanut, että lisäosa on poistettu Chromen verkkokaupasta 15. lokakuuta.

Read about the latest discovery from Imperva Research Labs! 👇 https://t.co/edfGscwXrA

— Imperva (@Imperva) October 16, 2021