”Tämä leikkaus on leikkaus sairailta ihmisiltä”

Paula Risikon mukaan Kela-korvausten poisto on hallitukselta todella harkitsematonta.

Eduskunnan kyselytunnilla torstaina kokoomuksen Paula Risikko totesi hallituksen olevan leikkaamassa yksityisen hoidon ja tutkimuksen Kela-korvauksista 64 miljoonaa euroa.

– Tämä määrärahaleikkaus on leikkaus sairailta ihmisiltä, Paula Risikko sanoi.

Hänen mukaansa korvauksia sai vuonna 2019 yli 1,5 miljoonaa henkilöä.

– Eivät kuulkaa ihmiset hakeudu yksityiselle lääkärille huvikseen, vaan yksinkertaisesti siitä syystä, että julkiselta sektorilta ei palveluja saa.

Kokoomus päinvastoin nostaisi nyt Risikon mukaan Kela-korvauksia hoitovelan vuoksi.

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen (vas.) vastasi, että ”yhdenvertainen sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuus on hallituksen sosiaali- ja terveyspolitiikan keskiössä”.

– Me emme ole vähentämässä sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitusta, vaan kohdentamassa sitä uudestaan ja vahvistamassa hyvinvointialueiden rahoituspohjaa, Hanna Sarkkinen sanoi.

Ministeri viittasi hallituksen 2020 linjaukseen, jonka mukaan rahoitusta siirretään yksityisen hoidon Kela-korvauksista vanhustenhoitoon.

– Eli hallitus on siirtämässä rahaa vanhustenhuoltoon, ja uskon että se on kaikkien meidän yhdessä jakama tavoite, että suomalaisten vanhustenhuollon laatua pitää vahvistaa, ja sitä ollaan nyt myös tekemässä.

Paula Risikon mukaan ”vanhustenhuolto on erinomaisen tärkeää hoitaakin hyvin”.

– Mutta miksi te otatte sen sairailta ihmisiltä? Marraskuussa eduskuntapuolueet yhdessä sopivat yksimielisesti, että Kela-korvauksista ei leikata, Paula Risikko muistutti.

– Kela-korvausten leikkaaminen johtaa julkisten palvelujen kuormittumiseen entisestään. Hallituksen aikomus leikata Kela-korvauksia on siis todella harkitsematon ja se tulee entisestään vaikeuttamaan ihmisten hoitoon pääsyä ja lisäämään eriarvoisuutta, vaikka toinen tavoite teillä onkin.

Ministeri Hanna Sarkkinen totesi vuoden 2020 päätösten olleen parlamentaarisen ryhmän tiedossa, eikä siellä otettu kantaa jo aiemmin päätettyyn siirtoon.

– Eli se siitä. Mutta kun haluamme vahvistaa vanhustenhuoltoa, niin eihän se raha tyhjästä tipu. Vaan se on jostakin sinne laitettava, ja me vahvistamme vanhustenhuollon rahoitusta. Me siirrämme rahoitusta sinne, koska se on arvovalinta minkä tämä hallitus on tehnyt, että vanhuspalveluiden laatua täytyy ja pitää vahvistaa, Hanna Sarkkinen perusteli.

Myöhemmässä kysymyksessään Risikko totesi saamastaan tiedosta, jonka mukaan ministeriössä valmistellaan Kela-korvauksen poistamisen lisäksi lääkekorvauksiin 60 miljoonan leikkausta.

– Mikä siis tarkoittaa sitä, että avohuollon lääkkeiden jakelu ja korvausjärjestelmän todellinen säästötarve on 128 miljoonaa, ja te teette sitä siellä. Kysymys kuuluu: keneltä te otatte sen, mistä lääkkeistä, keneltä sairailta, mitä sairauksia sairastavilta ja mihin te sen tarvitsette? Vanhuksiltako lääkkeet pois?, Paula Risikko kysyi.

Ministeri Hanna Sarkkinen vastasi, että ”todellakin lääkehuollosta haetaan myös kustannustehokkuutta, mutta me emme tule leikkaamaan lääkkeiden käyttäjiltä, me emme tule leikkaamaan sairailta, toisin kuin hallituksessa taidettiin tehdä silloin, kun kokoomus siellä istui”.

– Säästö tullaan kohdentamaan apteekkitalouteen ja lääketeollisuuteen myös sitä kautta, että uudistetaan meidän apteekkijärjestelmäämme ja järjestelmää, miten lääkkeet hinnoitellaan, ja sitä kautta tullaan hakemaan kustannustehokkuutta järjestelmästä siten, että se ei tunnu sairaiden kukkarossa, se ei tunnu pienituloisten suomalaisten kukkarossa, Hanna Sarkkinen sanoi.

– Mutta sinänsä pidän hyvin tärkeänä — meillä kuitenkin lääkekorvaukset ja lääkekustannukset, jotka verovaroin kustannetaan vuosi toisensa jälkeen, ovat kasvaneet — että me haemme keinoja parantaa kustannustehokkuutta meidän lääkekorvausjärjestelmässämme ja apteekkijärjestelmässämme ilman että se heikentää sairaiden ihmisten taloudellista asemaa.

