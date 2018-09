Tämä kuva oli liikaa: USA:n tv-yhtiöt piilottivat hänet hautajaiskuvista

Jyrkästä antisemitismistä ja väkivaltaan yllyttämisestä tunnettu saarnaaja Louis Farrakhan oli yksi neljästä eturivin paikan saaneesta tunnetusta hahmosta laulajatähti Aretha Franklinin hautajaisissa viikonloppuna. Muut olivat Al Sharpton, Jesse Jackson ja presidentti Bill Clinton.

Louis Farrakhanin näkyvyyttä arvosteltiin heti. Tv-yhtiöistä ainakin ABC ja MSNBC tekivät oman ratkaisunsa: alla olevista twiiteistä näkyy, että yhtiöiden mukaan eturivissä olikin kolme miestä, mutta ei Farrakhania.

Kuvista näkyy, että Sharpton myös nojautui niin kauas kuin mahdollista Farrakhanista.

Alla olevalla videolla CNN:n toimittaja yrittää kysyä, mitä Louis Farrakhanin kaltainen henkilö teki presidentin lähistöllä.

Revs. Al Sharpton, Jesse Jackson, and former Pres. Bill Clinton seated next to one another at the Greater Grace Temple in Detroit for Aretha Franklin's funeral service. All three are expected to deliver personal remarks on the iconic singer. https://t.co/GsAKjngPBB pic.twitter.com/Z4dnVb3iT4

— ABC News (@ABC) August 31, 2018